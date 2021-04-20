https://ria.ru/20210420/distantsionka-1729118121.html

Комиссия МГД рекомендовала обсудить условия перехода школ на дистанционку

Комиссия МГД рекомендовала обсудить условия перехода школ на дистанционку

Комиссия Мосгордумы по образованию рекомендовала думе рассмотреть на пленарном заседании проект федерального закона об условиях применения дистанционного... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:39

2021-04-20T15:39

2021-04-20T16:44

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по образованию рекомендовала думе рассмотреть на пленарном заседании проект федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.Комиссия МГД по образованию рассматривала проект федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части определения условий реализации основных общеобразовательных программ и основных образовательных программ среднего профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий)"."Законопроектом предлагается установить, что реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий без согласия обучающихся, их родителей или законных представителей допускается в исключительных случаях: при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также при введении в образовательной организации или в отдельных классах, группах ограничительного мероприятия - карантина", - сказал глава комиссии Евгений Бунимович.Он отметил, что касательно карантина в закон могут быть ещё внесены поправки до принятия его в первом чтении.По итогам голосования комиссия приняла решение рекомендовать Московской городской думе рассмотреть данный законопроект.

https://sn.ria.ru/20210126/pervoklassniki-1594045100.html

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