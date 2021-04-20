Комиссия МГД рекомендовала обсудить условия перехода школ на дистанционку
15:39 20.04.2021 (обновлено: 16:44 20.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по образованию рекомендовала думе рассмотреть на пленарном заседании проект федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.
Комиссия МГД по образованию рассматривала проект федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части определения условий реализации основных общеобразовательных программ и основных образовательных программ среднего профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий)".
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"Законопроектом предлагается установить, что реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий без согласия обучающихся, их родителей или законных представителей допускается в исключительных случаях: при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также при введении в образовательной организации или в отдельных классах, группах ограничительного мероприятия - карантина", - сказал глава комиссии Евгений Бунимович.
Он отметил, что касательно карантина в закон могут быть ещё внесены поправки до принятия его в первом чтении.
По итогам голосования комиссия приняла решение рекомендовать Московской городской думе рассмотреть данный законопроект.