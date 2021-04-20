Чехия допустила высылку всех российских дипломатов
18:01 20.04.2021 (обновлено: 19:45 20.04.2021)
© AFP 2021 / Michal CizekСотрудники службы безопасности аэропорта во время вылета российских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге
ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов из Праги.
При этом он добавил, что правительству необходимо обсудить возможные варианты развития событий.
"Я готов на все. Даже строить отношения с нуля. Это значит, что мы отправим их (российских дипломатов. — Прим. ред.) всех домой", — отметил министр.
На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решение выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова: якобы именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.