https://ria.ru/20210420/diplomaty-1729148679.html

Чехия допустила высылку всех российских дипломатов

Чехия допустила высылку всех российских дипломатов

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов из Праги. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:01

2021-04-20T18:01

2021-04-20T19:45

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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов из Праги."Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Нам нужно сделать это (ответ Москве. — Прим. ред.) поэтапно. Сегодня пришла (очередь. — Прим. ред.) "Росатома", что их не порадует", — написал он в Facebook. При этом он добавил, что правительству необходимо обсудить возможные варианты развития событий.На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решение выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова: якобы именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729135830.html

https://ria.ru/20210420/pivo-1729090090.html

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россия, мид чехии, москва, чехия, в мире