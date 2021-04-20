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Чехия допустила высылку всех российских дипломатов
Чехия допустила высылку всех российских дипломатов
Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов из Праги. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:01
2021-04-20T19:45
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мид чехии
москва
чехия
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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов из Праги."Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Нам нужно сделать это (ответ Москве. — Прим. ред.) поэтапно. Сегодня пришла (очередь. — Прим. ред.) "Росатома", что их не порадует", — написал он в Facebook. При этом он добавил, что правительству необходимо обсудить возможные варианты развития событий.На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решение выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова: якобы именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
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россия, мид чехии, москва, чехия, в мире

Чехия допустила высылку всех российских дипломатов

18:01 20.04.2021 (обновлено: 19:45 20.04.2021)
 
© AFP 2021 / Michal CizekСотрудники службы безопасности аэропорта во время вылета российских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге
Сотрудники службы безопасности аэропорта во время вылета российских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AFP 2021 / Michal Cizek
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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил высылки всех российских дипломатов из Праги.
"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Нам нужно сделать это (ответ Москве. — Прим. ред.) поэтапно. Сегодня пришла (очередь. — Прим. ред.) "Росатома", что их не порадует", — написал он в Facebook.
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При этом он добавил, что правительству необходимо обсудить возможные варианты развития событий.

"Я готов на все. Даже строить отношения с нуля. Это значит, что мы отправим их (российских дипломатов. — Прим. ред.) всех домой", — отметил министр.

На прошлой неделе глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решение выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова: якобы именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
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Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
 
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