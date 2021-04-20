https://ria.ru/20210420/deti-1729180105.html

Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег

Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег

У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T22:28

2021-04-20T22:28

2021-04-20T22:28

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке, заявил директор центра Александр Гинцбург.По его словам, дети родились у двух супружеских пар сотрудников института, которые были привиты."Слава богу все в порядке с мамой, папой и детьми", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.Он отметил, что вопрос разрешения вакцинации от коронавируса для беременных стоит остро, так как при грудном вскармливании антитела могу передавать от матери к ребёнку, и малыш получает защиту от вируса на несколько месяцев.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729174485.html

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