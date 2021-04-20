https://ria.ru/20210420/deti-1729180105.html
Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег
Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег
У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T22:28
2021-04-20T22:28
2021-04-20T22:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
вакцины
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/136194/19/1361941914_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_0378d0856cc72d863970819c0298d1f5.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке, заявил директор центра Александр Гинцбург.По его словам, дети родились у двух супружеских пар сотрудников института, которые были привиты."Слава богу все в порядке с мамой, папой и детьми", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.Он отметил, что вопрос разрешения вакцинации от коронавируса для беременных стоит остро, так как при грудном вскармливании антитела могу передавать от матери к ребёнку, и малыш получает защиту от вируса на несколько месяцев.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729174485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/136194/19/1361941914_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_f581ca7095ba973b1058bb42fef21126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, общество