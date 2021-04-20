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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/deti-1729180105.html
Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег
Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег
У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T22:28
2021-04-20T22:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
вакцины
коронавирусы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке, заявил директор центра Александр Гинцбург.По его словам, дети родились у двух супружеских пар сотрудников института, которые были привиты."Слава богу все в порядке с мамой, папой и детьми", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.Он отметил, что вопрос разрешения вакцинации от коронавируса для беременных стоит остро, так как при грудном вскармливании антитела могу передавать от матери к ребёнку, и малыш получает защиту от вируса на несколько месяцев.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о детях, родившихся у его привитых коллег

22:28 20.04.2021
 
© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Fotolia / haveseen
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. У привитых "Спутником V" сотрудников "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" во время пандемии родились дети, с ними все в порядке, заявил директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, дети родились у двух супружеских пар сотрудников института, которые были привиты.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 21:08Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель
"Слава богу все в порядке с мамой, папой и детьми", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.
Он отметил, что вопрос разрешения вакцинации от коронавируса для беременных стоит остро, так как при грудном вскармливании антитела могу передавать от матери к ребёнку, и малыш получает защиту от вируса на несколько месяцев.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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