https://ria.ru/20210420/dementsiya-1729117112.html
Ученые предупредили о смертельной опасности недосыпания
Ученые предупредили о смертельной опасности недосыпания
Согласно результатам нового исследования, регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости. Статья... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:00
2021-04-20T18:00
2021-04-20T18:00
наука
деменция
старение
биология
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Согласно результатам нового исследования, регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Ученые из Франции, Великобритании и Финляндии под руководством Северин Сабиа (Séverine Sabia) из французского Национального института здоровья и медицинских исследований проанализировали данные второго когортного исследования Уайтхолла (Whitehall II), проводимого в 1985-1988 годах в Великобритании. Основной задачей исследования было определение условий жизни и других социальных факторов, влияющих на здоровье, прежде всего на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и уровень смертности. Всего в рамках проекта Whitehall II, общую координацию которого осуществлял Королевский колледж Лондона, обследовали более десяти тысяч государственных служащих в возрасте от 35 до 55 лет, из которых две трети составляли мужчины и одна треть женщины. Наблюдения за участниками обследования продолжаются до сих пор.Одним из параметров анализа была средняя продолжительность сна. Участники оценивали ее самостоятельно, а для точной оценки некоторые из них использовали специальные приборы акселерометры, которые надевали на ночь. Авторы статьи проанализировали, как связана продолжительность сна с риском развития деменции в трех возрастных группах: 50-, 60- и 70-летних. Общий объем выборки составил 7959 человек, за которыми наблюдали не менее 25 лет. Среди них 521 на сегодняшний день имеют диагноз деменция."Хотя известно, что зарождающаяся деменция влияет на циклы сна и бодрствования, вопрос о том, влияют ли параметры сна в среднем возрасте на позднюю деменцию, оставался до сих пор предметом дискуссий, поскольку большинство исследований не учитывали возраст при оценке продолжительности сна", — пишут авторы статьи.Теперь этот параметр учли. Результаты показали, что во всех трех возрастных группах риск развития старческого слабоумия, независимо от социально-демографических, поведенческих и прочих провоцирующих факторов, таких как кардиометаболические нарушения или проблемы с психическим здоровьем, был на 30 процентов выше у тех, кто постоянно недосыпает, то есть спит шесть или меньше часов в сутки. Нормальная продолжительность сна была принята исследователями как семь часов в сутки или более.При этом, если в группе 70-летних установить причину и следствие проблематично, так как бессонница часто сопровождает деменцию, то у людей среднего возраста недосыпание, связанное с образом жизни, по мнению авторов, провоцирует развитие деменции в старости.Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции. Для большинства из них нарушение сна — обычный симптом. Теперь же ученые доказали, что режим сна в более молодом возрасте, до начала проявления старческих нейродегенеративных проявлений, может способствовать развитию этого заболевания, а правильный режим сна иметь важное значение для здоровья мозга в любом возрасте.Авторы планируют в будущем провести исследования, которые помогут установить, может ли улучшение режима сна в среднем возрасте предотвратить деменцию.
https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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деменция, старение, биология, здоровье, великобритания
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Согласно результатам нового исследования, регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости. Статья опубликована
в журнале Nature Communications.
Ученые из Франции
, Великобритании
и Финляндии
под руководством Северин Сабиа (Séverine Sabia) из французского Национального института здоровья и медицинских исследований проанализировали данные второго когортного исследования Уайтхолла (Whitehall II), проводимого в 1985-1988 годах в Великобритании.
Основной задачей исследования было определение условий жизни и других социальных факторов, влияющих на здоровье, прежде всего на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и уровень смертности. Всего в рамках проекта Whitehall II, общую координацию которого осуществлял Королевский колледж Лондона
, обследовали более десяти тысяч государственных служащих в возрасте от 35 до 55 лет, из которых две трети составляли мужчины и одна треть женщины. Наблюдения за участниками обследования продолжаются до сих пор.
Одним из параметров анализа была средняя продолжительность сна. Участники оценивали ее самостоятельно, а для точной оценки некоторые из них использовали специальные приборы акселерометры, которые надевали на ночь.
Авторы статьи проанализировали, как связана продолжительность сна с риском развития деменции в трех возрастных группах: 50-, 60- и 70-летних. Общий объем выборки составил 7959 человек, за которыми наблюдали не менее 25 лет. Среди них 521 на сегодняшний день имеют диагноз деменция.
"Хотя известно, что зарождающаяся деменция влияет на циклы сна и бодрствования, вопрос о том, влияют ли параметры сна в среднем возрасте на позднюю деменцию, оставался до сих пор предметом дискуссий, поскольку большинство исследований не учитывали возраст при оценке продолжительности сна", — пишут авторы статьи.
Теперь этот параметр учли. Результаты показали, что во всех трех возрастных группах риск развития старческого слабоумия, независимо от социально-демографических, поведенческих и прочих провоцирующих факторов, таких как кардиометаболические нарушения или проблемы с психическим здоровьем, был на 30 процентов выше у тех, кто постоянно недосыпает, то есть спит шесть или меньше часов в сутки. Нормальная продолжительность сна была принята исследователями как семь часов в сутки или более.
При этом, если в группе 70-летних установить причину и следствие проблематично, так как бессонница часто сопровождает деменцию, то у людей среднего возраста недосыпание, связанное с образом жизни, по мнению авторов, провоцирует развитие деменции в старости.
Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции. Для большинства из них нарушение сна — обычный симптом. Теперь же ученые доказали, что режим сна в более молодом возрасте, до начала проявления старческих нейродегенеративных проявлений, может способствовать развитию этого заболевания, а правильный режим сна иметь важное значение для здоровья мозга в любом возрасте.
Авторы планируют в будущем провести исследования, которые помогут установить, может ли улучшение режима сна в среднем возрасте предотвратить деменцию.