https://ria.ru/20210420/dementsiya-1729117112.html

Ученые предупредили о смертельной опасности недосыпания

Ученые предупредили о смертельной опасности недосыпания

Согласно результатам нового исследования, регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости. Статья... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:00

2021-04-20T18:00

2021-04-20T18:00

наука

деменция

старение

биология

здоровье

великобритания

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Согласно результатам нового исследования, регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Ученые из Франции, Великобритании и Финляндии под руководством Северин Сабиа (Séverine Sabia) из французского Национального института здоровья и медицинских исследований проанализировали данные второго когортного исследования Уайтхолла (Whitehall II), проводимого в 1985-1988 годах в Великобритании. Основной задачей исследования было определение условий жизни и других социальных факторов, влияющих на здоровье, прежде всего на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и уровень смертности. Всего в рамках проекта Whitehall II, общую координацию которого осуществлял Королевский колледж Лондона, обследовали более десяти тысяч государственных служащих в возрасте от 35 до 55 лет, из которых две трети составляли мужчины и одна треть женщины. Наблюдения за участниками обследования продолжаются до сих пор.Одним из параметров анализа была средняя продолжительность сна. Участники оценивали ее самостоятельно, а для точной оценки некоторые из них использовали специальные приборы акселерометры, которые надевали на ночь. Авторы статьи проанализировали, как связана продолжительность сна с риском развития деменции в трех возрастных группах: 50-, 60- и 70-летних. Общий объем выборки составил 7959 человек, за которыми наблюдали не менее 25 лет. Среди них 521 на сегодняшний день имеют диагноз деменция."Хотя известно, что зарождающаяся деменция влияет на циклы сна и бодрствования, вопрос о том, влияют ли параметры сна в среднем возрасте на позднюю деменцию, оставался до сих пор предметом дискуссий, поскольку большинство исследований не учитывали возраст при оценке продолжительности сна", — пишут авторы статьи.Теперь этот параметр учли. Результаты показали, что во всех трех возрастных группах риск развития старческого слабоумия, независимо от социально-демографических, поведенческих и прочих провоцирующих факторов, таких как кардиометаболические нарушения или проблемы с психическим здоровьем, был на 30 процентов выше у тех, кто постоянно недосыпает, то есть спит шесть или меньше часов в сутки. Нормальная продолжительность сна была принята исследователями как семь часов в сутки или более.При этом, если в группе 70-летних установить причину и следствие проблематично, так как бессонница часто сопровождает деменцию, то у людей среднего возраста недосыпание, связанное с образом жизни, по мнению авторов, провоцирует развитие деменции в старости.Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции. Для большинства из них нарушение сна — обычный симптом. Теперь же ученые доказали, что режим сна в более молодом возрасте, до начала проявления старческих нейродегенеративных проявлений, может способствовать развитию этого заболевания, а правильный режим сна иметь важное значение для здоровья мозга в любом возрасте.Авторы планируют в будущем провести исследования, которые помогут установить, может ли улучшение режима сна в среднем возрасте предотвратить деменцию.

https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html

https://ria.ru/20210413/khrap-1728044193.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деменция, старение, биология, здоровье, великобритания