https://ria.ru/20210420/delo-1729045625.html

Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии, сообщил источник

Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии, сообщил источник

Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова заключили под стражу по уголовному делу о педофилии, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:12

2021-04-20T10:12

2021-04-20T12:02

следственный комитет россии (ск рф)

высшая школа экономики (вшэ)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова заключили под стражу по уголовному делу о педофилии, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.Накануне в столичном главке СК рассказали об аресте мужчины 1982 года рождения, не уточняя его имени. По данным следствия, в 2013-м он переписывался с малолетними в интернете, присылая им свои интимные фотографии, а по видеосвязи совершил в их отношении некие "развратные действия сексуального характера".Дети побоялись рассказать все родителям, поэтому о произошедшем стало известно лишь спустя долгое время."(Ему вменяется. — Прим. ред.) пункт "б" части 4 статьи 132 УК России ("Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста")", — заявил источник в ответ на вопрос, действительно ли по делу проходит доцент ВШЭ Раков и, если да, в чем он обвиняется.Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Чертановский суд в минувшую пятницу поместил Ракова А. А. (инициалы совпадают с именем и отчеством доцента ВШЭ — Алексей Александрович. — Прим. ред.) в СИЗО. Другие детали не раскрываются.В пресс-службе ВШЭ РИА Новости сообщили, что не получали запросов от правоохранительных органов, потому что "описываемый случай не связан с работой Ракова в "Вышке".Раков начал преподавать в ВШЭ в 2011 году, его общий научно-педагогический стаж —17 лет. Он — кандидат исторических наук, доцент департамента теоретической экономики факультета экономических наук. Ученый специализируется на социально-экономической истории советского общества, в частности, истории репрессий и раскулачивания.Комментарием защиты РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210413/akter-1728148011.html

https://ria.ru/20210409/ufa-1727542205.html

москва

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следственный комитет россии (ск рф), высшая школа экономики (вшэ), москва, происшествия