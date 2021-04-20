Политический истеблишмент Чехии просто заврался, заявила Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политический истеблишмент Чехии заврался, обвиняя Россию, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Политический истеблишмент Чехии просто заврался. И за несколько дней мы слышали такое количество лжи и противоречащих друг другу версий, что, честно говоря, не припомню, чтобы было такое в новейшей истории... Новое слово в западной многоголосице", - заявила Захарова, комментируя в эфире РБК заявления официальной Праги в адрес Москвы.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".
Из страны были высланы 18 российских дипломатов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
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