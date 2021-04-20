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Политический истеблишмент Чехии просто заврался, заявила Захарова
Политический истеблишмент Чехии просто заврался, заявила Захарова
Политический истеблишмент Чехии заврался, обвиняя Россию, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:27
2021-04-20T20:27
россия
мария захарова
андрей бабиш
александр петров (посол)
мид чехии
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политический истеблишмент Чехии заврался, обвиняя Россию, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова."Политический истеблишмент Чехии просто заврался. И за несколько дней мы слышали такое количество лжи и противоречащих друг другу версий, что, честно говоря, не припомню, чтобы было такое в новейшей истории... Новое слово в западной многоголосице", - заявила Захарова, комментируя в эфире РБК заявления официальной Праги в адрес Москвы.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 российских дипломатов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
https://ria.ru/20210420/mid-1729167257.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), мид чехии, москва, чехия, в мире

Политический истеблишмент Чехии просто заврался, заявила Захарова

20:27 20.04.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политический истеблишмент Чехии заврался, обвиняя Россию, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Политический истеблишмент Чехии просто заврался. И за несколько дней мы слышали такое количество лжи и противоречащих друг другу версий, что, честно говоря, не припомню, чтобы было такое в новейшей истории... Новое слово в западной многоголосице", - заявила Захарова, комментируя в эфире РБК заявления официальной Праги в адрес Москвы.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".
Из страны были высланы 18 российских дипломатов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
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РоссияМария ЗахароваАндрей БабишАлександр Петров (посол)МИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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