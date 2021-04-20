https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729135830.html

Чехия призвала ЕС и НАТО выслать российских дипломатов

Чехия призвала ЕС и НАТО выслать российских дипломатов

Глава МИД Чехии Ян Гамачек планирует обратиться к партнерам по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу c просьбой выслать российских дипломатов, сообщает AFP. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:07

2021-04-20T17:07

2021-04-20T18:21

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ян гамачек

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Гамачек планирует обратиться к партнерам по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу c просьбой выслать российских дипломатов, сообщает AFP. "Мы призываем страны ЕС и НАТО к коллективным действиям, направленным на высылку из солидарности", — заявил он. Также дипломат рассказал, что пригласил российского посла, чтобы выразить ему протест. Кризис в российско-чешских отношениях В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Полиция республики объявила в розыск Петрова и Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, СМИ сообщали о третьем подозреваемом. На фоне скандала госкорпорацию "Росатом" исключили из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Впоследствии Прага потребовала от Москвы вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии — это "маразматический парад", который используется, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.

https://ria.ru/20210419/posolstvo-1729004617.html

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728948756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, нато, евросоюз, мид чехии, чехия, в мире