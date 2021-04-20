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Чешские СМИ назвали третьего подозреваемого в причастности к взрывам
Чешские СМИ назвали третьего подозреваемого в причастности к взрывам
У чешских следователей появился еще один подозреваемый в причастности к взрыву в Врбетице, кроме Руслана Боширова и Александра Петрова, утверждает пражское... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:59
2021-04-20T17:07
андрей бабиш
сергей федотов
главное разведывательное управление рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
прага
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. У чешских следователей появился еще один подозреваемый в причастности к взрыву в Врбетице, кроме Руслана Боширова и Александра Петрова, утверждает пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на "близкий к расследованию источник".В статье Федотова называют членом "элитной группировки ГРУ, известной как подразделение 29155". По данным источника, он работал в российской дипмиссии в Чехии."Этот разведчик, прикрывавшийся диппаспортом, улетел из Праги вместе с 17 другими сотрудниками российского посольства, высланными Чехией в связи с инцидентом в Врбетице", — пишет Seznam.Как отмечается в публикации, Федотов появлялся в Болгарии во время попытки отравления местного торговца оружием Эмилиана Гебрева, которому принадлежала продукция склада.Среди высланных российских дипломатов есть еще один офицер, занимавший "должность заместителя военного атташе до тех пор, пока спецслужбы и полиция не сообщили об инциденте в Врбетице", добавил источник.Накануне генпрокурор Чехии заявил, что за взрывом на складе стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В Кремле эти обвинения назвали абсурдными.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова. А госкорпорацию "Росатом" исключили из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Впоследствии Прага потребовала от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии — это "маразматический парад", который используется, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
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андрей бабиш, сергей федотов, главное разведывательное управление рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", прага, россия, чехия, в мире

Чешские СМИ назвали третьего подозреваемого в причастности к взрывам

15:59 20.04.2021 (обновлено: 17:07 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на центр города Праги
Вид на центр города Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. У чешских следователей появился еще один подозреваемый в причастности к взрыву в Врбетице, кроме Руслана Боширова и Александра Петрова, утверждает пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на "близкий к расследованию источник".

"Одним из членов команды <...> был Сергей Федотов, который, согласно выводам чешских следственных органов, является экспертом по ядам и взрывчатым веществам. Именно он, по версии следствия, должен был изготовить взрывное устройство, взорвавшее склад боеприпасов", — говорится в материале.

В статье Федотова называют членом "элитной группировки ГРУ, известной как подразделение 29155". По данным источника, он работал в российской дипмиссии в Чехии.
"Этот разведчик, прикрывавшийся диппаспортом, улетел из Праги вместе с 17 другими сотрудниками российского посольства, высланными Чехией в связи с инцидентом в Врбетице", — пишет Seznam.
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 15:11
Генпрокурор Чехии не считает инцидент во Врбетице терактом
Как отмечается в публикации, Федотов появлялся в Болгарии во время попытки отравления местного торговца оружием Эмилиана Гебрева, которому принадлежала продукция склада.
Среди высланных российских дипломатов есть еще один офицер, занимавший "должность заместителя военного атташе до тех пор, пока спецслужбы и полиция не сообщили об инциденте в Врбетице", добавил источник.
Накануне генпрокурор Чехии заявил, что за взрывом на складе стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В Кремле эти обвинения назвали абсурдными.

Кризис в отношениях Чехии и России

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова. А госкорпорацию "Росатом" исключили из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Впоследствии Прага потребовала от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.
Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 12:46
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.
В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии — это "маразматический парад", который используется, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:49
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
 
Андрей БабишСергей ФедотовГлавное разведывательное управление РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПрагаРоссияЧехияВ мире
 
 
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