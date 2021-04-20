https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729107385.html
В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии
В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии
Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:40
2021-04-20T14:40
2021-04-20T15:25
россия
парламент чехии
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чехия
в мире
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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве, сообщило во вторник Чешское ТВ.С аналогичным заявлением накануне выступил парламентский комитет по безопасности.В заседаниях обоих комитетов принял участие директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, который ознакомил депутатов с ходом расследования инцидента на оружейном складе в 2014 году.По информации МИД Чехии сейчас в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих посольства, а в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729083029.html
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РИА Новости
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россия, парламент чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире
ПРАГА, 20 апр – РИА Новости.
Члены комитета по обороне парламента Чехии
призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге
и посольства Чехии
в Москве
, сообщило во вторник Чешское ТВ
.
С аналогичным заявлением накануне выступил парламентский комитет по безопасности.
В заседаниях обоих комитетов принял участие директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, который ознакомил депутатов с ходом расследования инцидента на оружейном складе в 2014 году.
"События в Врбетице депутаты в принятом постановлении назвали террористическим нападением российских спецслужб и потребовали, чтобы Россия принесла извинения, возместила ущерб и выплатила компенсации родственникам двух чешских граждан, погибших при взрывах", — говорится в сообщении телеканала.
По информации МИД Чехии сейчас в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих посольства, а в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.
На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом
" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.