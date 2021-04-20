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В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии
В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии
Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:40
2021-04-20T15:25
россия
парламент чехии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
в мире
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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве, сообщило во вторник Чешское ТВ.С аналогичным заявлением накануне выступил парламентский комитет по безопасности.В заседаниях обоих комитетов принял участие директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, который ознакомил депутатов с ходом расследования инцидента на оружейном складе в 2014 году.По информации МИД Чехии сейчас в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих посольства, а в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729083029.html
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россия, парламент чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире

В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии

14:40 20.04.2021 (обновлено: 15:25 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили с дипломатическими номерами на территории посольства Чешской республики в Москве
Автомобили с дипломатическими номерами на территории посольства Чешской республики в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве, сообщило во вторник Чешское ТВ.
С аналогичным заявлением накануне выступил парламентский комитет по безопасности.
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
13:01
В Кремле назвали обвинения со стороны Чехии возмутительными
В заседаниях обоих комитетов принял участие директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, который ознакомил депутатов с ходом расследования инцидента на оружейном складе в 2014 году.

"События в Врбетице депутаты в принятом постановлении назвали террористическим нападением российских спецслужб и потребовали, чтобы Россия принесла извинения, возместила ущерб и выплатила компенсации родственникам двух чешских граждан, погибших при взрывах", — говорится в сообщении телеканала.

По информации МИД Чехии сейчас в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих посольства, а в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.
На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
12:46
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
 
РоссияПарламент ЧехииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияВ мире
 
 
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