https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729107385.html

В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии

В Праге призвали уравнять численность посольств России и Чехии

Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:40

2021-04-20T14:40

2021-04-20T15:25

россия

парламент чехии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

в мире

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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве, сообщило во вторник Чешское ТВ.С аналогичным заявлением накануне выступил парламентский комитет по безопасности.В заседаниях обоих комитетов принял участие директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, который ознакомил депутатов с ходом расследования инцидента на оружейном складе в 2014 году.По информации МИД Чехии сейчас в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих посольства, а в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого Прага приняла решения выслать 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729083029.html

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729078521.html

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россия, парламент чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире