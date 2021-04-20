https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729083029.html

В Кремле назвали обвинения со стороны Чехии возмутительными

В Кремле назвали обвинения со стороны Чехии возмутительными

В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии, считают это возмутительным, заявил... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:01

2021-04-20T13:01

2021-04-20T15:37

россия

мария захарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий песков

чехия

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии, считают это возмутительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире радиостанции "Вести-FM" назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон."Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", - заявил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.На просьбу уточнить, можно ли считать поведение Чехии частью некой "гибридной войны" против России, представитель Кремля согласился: "Безусловно, это имеет место быть".Пескова спросили, что нужно сделать, чтобы подобные нападки прекратились. "Нужно прекратить эти нападки. Россия не участвует в нападках", - ответил пресс-секретарь президента.Говоря о том, может ли Россия сделать что-то, чтобы нападок не происходило, он подчеркнул, что "Россия многое для этого делает". "Я еще раз повторяю, что мы остаемся открытыми для диалога. Но, безусловно, это требует адекватной политической воли со стороны наших визави", - заключил Песков.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729078521.html

https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html

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россия, мария захарова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, чехия, в мире