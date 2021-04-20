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В Кремле назвали обвинения со стороны Чехии возмутительными
В Кремле назвали обвинения со стороны Чехии возмутительными
В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии, считают это возмутительным, заявил... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:01
2021-04-20T15:37
россия
мария захарова
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий песков
чехия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии, считают это возмутительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире радиостанции "Вести-FM" назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон."Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", - заявил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.На просьбу уточнить, можно ли считать поведение Чехии частью некой "гибридной войны" против России, представитель Кремля согласился: "Безусловно, это имеет место быть".Пескова спросили, что нужно сделать, чтобы подобные нападки прекратились. "Нужно прекратить эти нападки. Россия не участвует в нападках", - ответил пресс-секретарь президента.Говоря о том, может ли Россия сделать что-то, чтобы нападок не происходило, он подчеркнул, что "Россия многое для этого делает". "Я еще раз повторяю, что мы остаемся открытыми для диалога. Но, безусловно, это требует адекватной политической воли со стороны наших визави", - заключил Песков.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
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россия, мария захарова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, чехия, в мире

В Кремле назвали обвинения со стороны Чехии возмутительными

13:01 20.04.2021 (обновлено: 15:37 20.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии, считают это возмутительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире радиостанции "Вести-FM" назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
12:46
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
"Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", - заявил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.
На просьбу уточнить, можно ли считать поведение Чехии частью некой "гибридной войны" против России, представитель Кремля согласился: "Безусловно, это имеет место быть".
"И в целом такая линия на недружественное воздействие на Россию, давление на Россию, попытки сдерживать Россию ощущаются, они заметны невооруженным глазом. И мы очень сожалеем в этой связи, потому что Россия была, есть, остается открытой для уважительного диалога, для диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций друг друга и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место", - добавил он.
Пескова спросили, что нужно сделать, чтобы подобные нападки прекратились. "Нужно прекратить эти нападки. Россия не участвует в нападках", - ответил пресс-секретарь президента.
Говоря о том, может ли Россия сделать что-то, чтобы нападок не происходило, он подчеркнул, что "Россия многое для этого делает". "Я еще раз повторяю, что мы остаемся открытыми для диалога. Но, безусловно, это требует адекватной политической воли со стороны наших визави", - заключил Песков.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
09:49
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
12:54
Песков назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений
 
РоссияМария ЗахароваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ПесковЧехияВ мире
 
 
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