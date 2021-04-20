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Песков назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений
Песков назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений
Чехия в отношениях с Россией пытается непредсказуемыми и агрессивными действиями походить на старших товарищей за океаном, такая линия Праги разрушительна для... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:54
2021-04-20T12:59
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
дмитрий песков
чехия
прага
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чехия в отношениях с Россией пытается непредсказуемыми и агрессивными действиями походить на старших товарищей за океаном, такая линия Праги разрушительна для двусторонних отношений, лишена здравого смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, такое поведение Праги мы считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги. И, конечно, выглядит это все как такие попытки быть похожими вот в этих непредсказуемых, каких-то агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном. Такое ощущение есть", - сказал Песков.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/rosatom-1729014783.html
https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, дмитрий песков, чехия, прага, в мире

Песков назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений

12:54 20.04.2021 (обновлено: 12:59 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чехия в отношениях с Россией пытается непредсказуемыми и агрессивными действиями походить на старших товарищей за океаном, такая линия Праги разрушительна для двусторонних отношений, лишена здравого смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, такое поведение Праги мы считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги. И, конечно, выглядит это все как такие попытки быть похожими вот в этих непредсказуемых, каких-то агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном. Такое ощущение есть", - сказал Песков.
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 22:49Ядерные технологии
"Росатом" считает политическим решение Чехии по АЭС "Дукованы
Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:49
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияДмитрий ПесковЧехияПрагаВ мире
 
 
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