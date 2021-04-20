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В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова и не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:46
2021-04-20T12:56
россия
андрей бабиш
дмитрий песков
чехия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова и не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html
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россия, андрей бабиш, дмитрий песков, чехия, в мире

В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова

12:46 20.04.2021 (обновлено: 12:56 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова и не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:49
МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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РоссияАндрей БабишДмитрий ПесковЧехияВ мире
 
 
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