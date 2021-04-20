https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729078521.html

В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова

В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова

В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова и не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:46

2021-04-20T12:46

2021-04-20T12:56

россия

андрей бабиш

дмитрий песков

чехия

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова и не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html

https://ria.ru/20210419/mid-1728924464.html

россия

чехия

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россия, андрей бабиш, дмитрий песков, чехия, в мире