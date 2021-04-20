https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729040865.html

Чехия за семь лет не разобралась в ситуации со взрывами, заявила Захарова

Чехия за семь лет не разобралась в ситуации со взрывами, заявила Захарова

Власти Чехии за семь лет сами не разобрались, что произошло со взрывами на складах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:42

2021-04-20T09:42

2021-04-20T10:46

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Чехии за семь лет сами не разобрались, что произошло со взрывами на складах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогали мне – мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии… За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", - заявила Захарова в эфире "Вести FM"."Это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет", - подчеркнула она.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729024672.html

прага

россия

чехия

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мария захарова, андрей бабиш, прага, россия, чехия, в мире