Чехия за семь лет не разобралась в ситуации со взрывами, заявила Захарова
09:42 20.04.2021 (обновлено: 10:46 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Чехии за семь лет сами не разобрались, что произошло со взрывами на складах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогали мне – мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии… За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", - заявила Захарова в эфире "Вести FM".
"Это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет", - подчеркнула она.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.