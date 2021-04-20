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Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России
Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России
Инцидент в деревне Врбетице – взрыв на складе боеприпасов в 2014 году - не является актом государственного терроризма со стороны России. С таким заявлением... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:14
2021-04-20T03:14
россия
андрей бабиш
главное разведывательное управление рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Инцидент в деревне Врбетице – взрыв на складе боеприпасов в 2014 году - не является актом государственного терроризма со стороны России. С таким заявлением выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.При этом опубликовать полный отчет о произошедшем официальная Прага не может, подчеркнул Бабиш.Обвинения в адрес РоссииГлава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к инциденту во Врбетице.Чешский генпрокурор Павел Земан, в свою очередь, отметил, что за имевшими место событиями стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.Первый вице-премьер Ян Гамачек сообщил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД послу Чехии Витезслав Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.Кроме того, на фоне скандала чешский Минпромторг заявил о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". А власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии.Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.Инцидент во ВрбетицеВзрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.
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россия, андрей бабиш, главное разведывательное управление рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире

Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России

03:14 20.04.2021
 
© REUTERS / Leonhard FoegerПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Инцидент в деревне Врбетице – взрыв на складе боеприпасов в 2014 году - не является актом государственного терроризма со стороны России. С таким заявлением выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
"Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием", - сказал он.
При этом опубликовать полный отчет о произошедшем официальная Прага не может, подчеркнул Бабиш.

Обвинения в адрес России

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к инциденту во Врбетице.
Чешский генпрокурор Павел Земан, в свою очередь, отметил, что за имевшими место событиями стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Первый вице-премьер Ян Гамачек сообщил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 18:08
МИД назвал действия Чехии в отношении России низкопробными
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД послу Чехии Витезслав Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.
Кроме того, на фоне скандала чешский Минпромторг заявил о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". А власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии.
Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.

Инцидент во Врбетице

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.
Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.
 
РоссияАндрей БабишГлавное разведывательное управление РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияВ мире
 
 
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