https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729024672.html

Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России

Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России

Инцидент в деревне Врбетице – взрыв на складе боеприпасов в 2014 году - не является актом государственного терроризма со стороны России. С таким заявлением... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:14

2021-04-20T03:14

2021-04-20T03:14

россия

андрей бабиш

главное разведывательное управление рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Инцидент в деревне Врбетице – взрыв на складе боеприпасов в 2014 году - не является актом государственного терроризма со стороны России. С таким заявлением выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.При этом опубликовать полный отчет о произошедшем официальная Прага не может, подчеркнул Бабиш.Обвинения в адрес РоссииГлава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к инциденту во Врбетице.Чешский генпрокурор Павел Земан, в свою очередь, отметил, что за имевшими место событиями стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.Первый вице-премьер Ян Гамачек сообщил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД послу Чехии Витезслав Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.Кроме того, на фоне скандала чешский Минпромторг заявил о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". А власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии.Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.Инцидент во ВрбетицеВзрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

https://ria.ru/20210419/mid-1728983652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бабиш, главное разведывательное управление рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире