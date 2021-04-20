https://ria.ru/20210420/chad-1729113857.html

В Чаде ввели комендантский час

В Чаде ввели комендантский час

Комендантский час с 18.00 до 5.00 вводится на всей территории Чада после гибели президента страны Идриса Деби, говорится в заявлении военных. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:11

2021-04-20T15:11

2021-04-20T15:14

умер президент чада идрис деби

идрис деби

чад

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комендантский час с 18.00 до 5.00 вводится на всей территории Чада после гибели президента страны Идриса Деби, говорится в заявлении военных.Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем."Вводится комендантский час с 18.00 до 5.00 на всей территории страны", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.В стране объявлен национальный траур на 14 дней, будут организованы похороны президента. Также решено приспустить флаги.Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.

https://ria.ru/20210420/chad-1729112670.html

https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html

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2021

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