https://ria.ru/20210420/chad-1729112670.html

Переходный военный совет Чада пообещал провести выборы

Переходный военный совет Чада пообещал провести выборы

Военный совет Чада заявил, что по окончании переходного периода в стране будут проведены демократические и свободные выборы. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:04

2021-04-20T15:04

2021-04-20T15:47

умер президент чада идрис деби

чад

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военный совет Чада заявил, что по окончании переходного периода в стране будут проведены демократические и свободные выборы.Ранее военные Чада сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений."Новые институты республики будут созданы по окончании переходного периода при помощи организации свободных, демократических и прозрачных выборов", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.Военные заявили, что переходный период в стране продлится 1,5 года, парламент и правительство распущены. В скором времени, как заявили военные, будет обнародована "хартия переходного периода", и будет сформирован кабмин. По окончании переходного периода предполагается провести "свободные и демократические" выборы.В стране объявлен двухнедельный траур в связи с кончиной президента, закрыты сухопутные и воздушные границы, введен комендантский час с 18.00 до 5.00.Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.

https://ria.ru/20210420/chad-1729101794.html

https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html

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умер президент чада идрис деби, чад, в мире