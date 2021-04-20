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Переходный военный совет Чада пообещал провести выборы
Переходный военный совет Чада пообещал провести выборы
Военный совет Чада заявил, что по окончании переходного периода в стране будут проведены демократические и свободные выборы. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:04
2021-04-20T15:47
умер президент чада идрис деби
чад
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военный совет Чада заявил, что по окончании переходного периода в стране будут проведены демократические и свободные выборы.Ранее военные Чада сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений."Новые институты республики будут созданы по окончании переходного периода при помощи организации свободных, демократических и прозрачных выборов", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.Военные заявили, что переходный период в стране продлится 1,5 года, парламент и правительство распущены. В скором времени, как заявили военные, будет обнародована "хартия переходного периода", и будет сформирован кабмин. По окончании переходного периода предполагается провести "свободные и демократические" выборы.В стране объявлен двухнедельный траур в связи с кончиной президента, закрыты сухопутные и воздушные границы, введен комендантский час с 18.00 до 5.00.Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
https://ria.ru/20210420/chad-1729101794.html
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умер президент чада идрис деби, чад, в мире

Переходный военный совет Чада пообещал провести выборы

15:04 20.04.2021 (обновлено: 15:47 20.04.2021)
 
© REUTERS / POOL / Ludovic MarinПрезидент Чада Идрис Деби
Президент Чада Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / POOL / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военный совет Чада заявил, что по окончании переходного периода в стране будут проведены демократические и свободные выборы.
Ранее военные Чада сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 14:18
В Чаде создали переходный военный совет
"Новые институты республики будут созданы по окончании переходного периода при помощи организации свободных, демократических и прозрачных выборов", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.
Военные заявили, что переходный период в стране продлится 1,5 года, парламент и правительство распущены. В скором времени, как заявили военные, будет обнародована "хартия переходного периода", и будет сформирован кабмин. По окончании переходного периода предполагается провести "свободные и демократические" выборы.
В стране объявлен двухнедельный траур в связи с кончиной президента, закрыты сухопутные и воздушные границы, введен комендантский час с 18.00 до 5.00.
Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
 
Умер президент Чада Идрис ДебиЧадВ мире
 
 
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