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Чад закрыл границы
Чад закрыл границы
Военные Чада после кончины президента Идриса Деби решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения, заявили военные, сформировавшие... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:46
2021-04-20T14:55
умер президент чада идрис деби
идрис деби
в мире
чад
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военные Чада после кончины президента Идриса Деби решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения, заявили военные, сформировавшие переходный совет."Сухопутные и воздушные границы закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html
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умер президент чада идрис деби, идрис деби, в мире, чад

Чад закрыл границы

14:46 20.04.2021 (обновлено: 14:55 20.04.2021)
 
© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военные Чада после кончины президента Идриса Деби решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения, заявили военные, сформировавшие переходный совет.
"Сухопутные и воздушные границы закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 14:22
Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
 
Умер президент Чада Идрис ДебиИдрис ДебиВ миреЧад
 
 
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