https://ria.ru/20210420/chad-1729109302.html

Чад закрыл границы

Чад закрыл границы

Военные Чада после кончины президента Идриса Деби решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения, заявили военные, сформировавшие... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:46

2021-04-20T14:46

2021-04-20T14:55

умер президент чада идрис деби

идрис деби

в мире

чад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149043/79/1490437942_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_6ee9f77bbe0a01d264ad754c4340f65b.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военные Чада после кончины президента Идриса Деби решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения, заявили военные, сформировавшие переходный совет."Сухопутные и воздушные границы закрыты до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении военных, размещенном на сайте офиса президента.Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.

https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html

чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер президент чада идрис деби, идрис деби, в мире, чад