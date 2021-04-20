https://ria.ru/20210420/chad-1729101794.html
В Чаде создали переходный военный совет
В Чаде создали переходный военный совет
Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем, сообщает газета Al Wihda. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:18
2021-04-20T14:18
2021-04-20T14:52
умер президент чада идрис деби
идрис деби
чад
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем, сообщает газета Al Wihda.Совет возглавил генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби. В скором времени военные должны обнародовать "хартию переходного периода".В связи с кончиной президента в Чаде был объявлен двухнедельный национальный траур. На всей территории установлен комендантский час - с 18.00 до 5.00.Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны "до дальнейшего распоряжения".Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html
https://ria.ru/20210420/chad-1729094280.html
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умер президент чада идрис деби, идрис деби, чад, в мире
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби
, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем, сообщает газета Al Wihda.
Совет возглавил генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби. В скором времени военные должны обнародовать "хартию переходного периода".
В связи с кончиной президента в Чаде был объявлен двухнедельный национальный траур. На всей территории установлен комендантский час - с 18.00 до 5.00.
Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны "до дальнейшего распоряжения".
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на военных о кончине президента Чада. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.