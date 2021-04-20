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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/bulgakov-1729092777.html
Михаил Локшин начал работать над экранизацией "Мастер и Маргариты"
Михаил Локшин начал работать над экранизацией "Мастер и Маргариты"
Михаил Локшин начал работать над фильмом "Воланд" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Его планируют выпустить в прокат в конце 2022 года, съемки... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:45
2021-04-20T21:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
рубен дишдишян
михаил булгаков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Михаил Локшин начал работать над фильмом "Воланд" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Его планируют выпустить в прокат в конце 2022 года, съемки рассчитывают начать в июле этого года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"."Михаил Локшин ("Серебряные Коньки") станет режиссером-постановщиком фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Авторами сценария выступают Роман Кантор ("Серебряные коньки", "Эпидемия") и Михаил Локшин. Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. Сейчас идет активный подготовительный период. В прокат фильм выйдет в конце 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы."Фильм "Воланд" создается группой людей, которые с огромным уважением и любовью относятся к великому роману Булгакова. Мы надеемся, что фильм будет интересен зрителям по всему миру и по-хорошему удивит даже самых трепетных фанатов книги", - сказал Локшин, которого процитировали в пресс-службе.Как уточнил продюсер Рубен Дишдишян, проект фильма изначально разрабатывался с режиссером Николаем Лебедевым. "К большому сожалению, были вынуждены приостановить работу, так как не смогли полностью решить вопросы финансирования, а затем в планы вмешалась пандемия. У Коли уже началась работа над новым фильмом, и мы предложили стать режиссером картины Михаилу Локшину. Это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова", - подчеркнул Дишдишян.
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кино и сериалы, новости культуры, рубен дишдишян, михаил булгаков

Михаил Локшин начал работать над экранизацией "Мастер и Маргариты"

21:45 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма "Серебряные коньки"
Режиссер фильма Михаил Локшин на премьере фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Михаил Локшин начал работать над фильмом "Воланд" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Его планируют выпустить в прокат в конце 2022 года, съемки рассчитывают начать в июле этого года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа".
"Михаил Локшин ("Серебряные Коньки") станет режиссером-постановщиком фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Авторами сценария выступают Роман Кантор ("Серебряные коньки", "Эпидемия") и Михаил Локшин. Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. Сейчас идет активный подготовительный период. В прокат фильм выйдет в конце 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Фильм "Воланд" создается группой людей, которые с огромным уважением и любовью относятся к великому роману Булгакова. Мы надеемся, что фильм будет интересен зрителям по всему миру и по-хорошему удивит даже самых трепетных фанатов книги", - сказал Локшин, которого процитировали в пресс-службе.
Как уточнил продюсер Рубен Дишдишян, проект фильма изначально разрабатывался с режиссером Николаем Лебедевым. "К большому сожалению, были вынуждены приостановить работу, так как не смогли полностью решить вопросы финансирования, а затем в планы вмешалась пандемия. У Коли уже началась работа над новым фильмом, и мы предложили стать режиссером картины Михаилу Локшину. Это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова", - подчеркнул Дишдишян.
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КультураКино и сериалыНовости культурыРубен ДишдишянМихаил Булгаков
 
 
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