https://ria.ru/20210420/britaniya-1729033871.html
В МИД прокомментировали заход военных кораблей Британии в Черное море
В МИД прокомментировали заход военных кораблей Британии в Черное море
Заход военных кораблей Великобритании в Черное море через Босфор нацелен на устрашение России, Запад пытается повлиять на курс Москвы, но Россия рассчитывает на РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:45
2021-04-20T08:45
2021-04-20T08:49
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Заход военных кораблей Великобритании в Черное море через Босфор нацелен на устрашение России, Запад пытается повлиять на курс Москвы, но Россия рассчитывает на выполнение конвенции Монтрё нечерноморскими странами, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее источник в МИД Турции подтвердил РИА Новости, что Лондон направил Анкаре уведомление о том, что ее корабль пройдет через пролив Босфор в Черное море в первую неделю мая."Все, что делается вокруг захода кораблей в Черное море, делается с одной целью – наращивать давление на нашу страну для того чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то "поняли" и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили. Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались. На это все нацелено", - сказал источник в МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать планы Лондона.При этом он напомнил про конвенцию Монтрё, которая определяет предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, их водоизмещение, которые одновременно могут находиться в Черном море. "Рассчитываем на здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение конвенции Монтрё", - подчеркнул источник.Как сообщило ранее издание Times со ссылкой на источники в британских ВМС, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Великобритания обязана уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.Принятая в 1936 году конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
https://ria.ru/20210419/velikobritaniya-1728922403.html
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РИА Новости
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дмитрий песков, лондон, россия, черное море, москва, в мире
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Заход военных кораблей Великобритании в Черное море через Босфор нацелен на устрашение России, Запад пытается повлиять на курс Москвы, но Россия рассчитывает на выполнение конвенции Монтрё нечерноморскими странами, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее источник в МИД Турции подтвердил РИА Новости, что Лондон
направил Анкаре
уведомление о том, что ее корабль пройдет через пролив Босфор
в Черное море
в первую неделю мая.
"Все, что делается вокруг захода кораблей в Черное море, делается с одной целью – наращивать давление на нашу страну для того чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то "поняли" и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили. Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались. На это все нацелено", - сказал источник в МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать планы Лондона.
При этом он напомнил про конвенцию Монтрё, которая определяет предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, их водоизмещение, которые одновременно могут находиться в Черном море. "Рассчитываем на здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение конвенции Монтрё", - подчеркнул источник.
Как сообщило ранее издание Times со ссылкой на источники в британских ВМС, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании
в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной
на фоне ситуации на российско-украинской границе.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России
на Украине. В Вашингтоне
заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва
не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев
преодолел политический и экономический кризис.
Великобритания обязана уведомлять Турцию
о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы
, согласно конвенции Монтрё.
Принятая в 1936 году конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.