https://ria.ru/20210420/brezhneva-1729060920.html

Брежневу перед съемками "Орла и решки" задержала полиция Барселоны

Брежневу перед съемками "Орла и решки" задержала полиция Барселоны

Певица Вера Брежнева, которая стала одной из ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", рассказала в Instagram, что перед началом съемок передачи в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:22

2021-04-20T12:22

2021-04-20T12:28

пятница! (телеканал)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Певица Вера Брежнева, которая стала одной из ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", рассказала в Instagram, что перед началом съемок передачи в Барселоне ее задержала полиция.Выпуск первой части программы из Барселоны вышел в эфир на телеканале "Пятница!" вечером 19 апреля.Соведущие экс-участницы группы "ВИА Гра" — Верка Сердючка (Андрей Данилко) и ее "мама" (Светлана Волкова). Им досталась золотая карта, а Брежневой — сто долларов.Певица призналась, что это путешествие стало одним из "самых запоминающихся" в ее жизни, даже несмотря на то, что она оказалась в полицейском участке и сильно устала.В один выпуск программы не вошло все, что планировали показать создатели проекта, поэтому вскоре выйдет в эфир вторая часть путешествия Брежневой, Сердючки и ее "мамы" по столице Каталонии.

https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html

барселона (город)

испания

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пятница! (телеканал), верка сердючка (андрей данилко), путешествия, барселона (город), испания, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, вера брежнева, новости - туризм