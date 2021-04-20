Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210420/brezhneva-1729060920.html
Брежневу перед съемками "Орла и решки" задержала полиция Барселоны
Брежневу перед съемками "Орла и решки" задержала полиция Барселоны
Певица Вера Брежнева, которая стала одной из ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", рассказала в Instagram, что перед началом съемок передачи в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:22
2021-04-20T12:28
пятница! (телеканал)
верка сердючка (андрей данилко)
путешествия
барселона (город)
испания
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729060973_0:221:640:581_1920x0_80_0_0_2ada7022476698af168562e623c3ba92.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Певица Вера Брежнева, которая стала одной из ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", рассказала в Instagram, что перед началом съемок передачи в Барселоне ее задержала полиция.Выпуск первой части программы из Барселоны вышел в эфир на телеканале "Пятница!" вечером 19 апреля.Соведущие экс-участницы группы "ВИА Гра" — Верка Сердючка (Андрей Данилко) и ее "мама" (Светлана Волкова). Им досталась золотая карта, а Брежневой — сто долларов.Певица призналась, что это путешествие стало одним из "самых запоминающихся" в ее жизни, даже несмотря на то, что она оказалась в полицейском участке и сильно устала.В один выпуск программы не вошло все, что планировали показать создатели проекта, поэтому вскоре выйдет в эфир вторая часть путешествия Брежневой, Сердючки и ее "мамы" по столице Каталонии.
https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html
барселона (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729060973_0:161:640:641_1920x0_80_0_0_93c1a9961b3bace891cd1600ee342126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пятница! (телеканал), верка сердючка (андрей данилко), путешествия, барселона (город), испания, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, вера брежнева, новости - туризм

Брежневу перед съемками "Орла и решки" задержала полиция Барселоны

12:22 20.04.2021 (обновлено: 12:28 20.04.2021)
 
© Фото : Instagram @ververaВера Брежнева в Барселоне
Вера Брежнева в Барселоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Instagram @ververa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Певица Вера Брежнева, которая стала одной из ведущих юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", рассказала в Instagram, что перед началом съемок передачи в Барселоне ее задержала полиция.

"Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта, а потом из полиции сразу в кадр!" — написала Брежнева, не уточнив, что стало причиной задержания.

Выпуск первой части программы из Барселоны вышел в эфир на телеканале "Пятница!" вечером 19 апреля.
Соведущие экс-участницы группы "ВИА Гра" Верка Сердючка (Андрей Данилко) и ее "мама" (Светлана Волкова). Им досталась золотая карта, а Брежневой — сто долларов.
Певица призналась, что это путешествие стало одним из "самых запоминающихся" в ее жизни, даже несмотря на то, что она оказалась в полицейском участке и сильно устала.

"И хотя я спала мало (зато как убитая ), почти не ела и сильно устала — эмоции получила самые прекрасные!" — поделилась впечатлениями артистка.

В один выпуск программы не вошло все, что планировали показать создатели проекта, поэтому вскоре выйдет в эфир вторая часть путешествия Брежневой, Сердючки и ее "мамы" по столице Каталонии.
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 04:22Шоубиз
"Вечно 18?" Вера Брежнева поразила поклонников снимком в бикини
 
ШоубизПятница! (телеканал)Верка Сердючка (Андрей Данилко)ПутешествияБарселона (город)ИспанияШоу-бизнесЗнаменитостизвездыВера БрежневаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния