https://ria.ru/20210420/borsch-1729159458.html
Украина обвинила Россию в присвоении борща
Украина обвинила Россию в присвоении борща
Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:55
2021-04-20T18:55
2021-04-20T19:15
россия
министерство культуры украины
юнеско
елена панина
украина
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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.Ранее Ростуризм и Google запустили проект-энциклопедию "Раскуси Россию", где борщ причислен к российским блюдам."Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет", — написал он в Telegram-канале.Он напомнил, что ранее Министерство культуры и информационной политики представило "культуру приготовления украинского борща" на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО."Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" — резюмировал Ткаченко.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сообщила РИА Новости, что надежды Украины на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли.
https://ria.ru/20210419/kukhnya-1728863890.html
https://ria.ru/20210407/borsch-1727284472.html
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россия, министерство культуры украины, юнеско, елена панина, украина
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Ранее Ростуризм и Google запустили проект-энциклопедию "Раскуси Россию", где борщ причислен к российским блюдам.
"Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет", — написал он в Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее Министерство культуры и информационной политики представило "культуру приготовления украинского борща" на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО.
"Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" — резюмировал Ткаченко.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина
сообщила РИА Новости, что надежды Украины на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО
старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли.