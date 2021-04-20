Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/borsch-1729159458.html
Украина обвинила Россию в присвоении борща
Украина обвинила Россию в присвоении борща
Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:55
2021-04-20T19:15
россия
министерство культуры украины
юнеско
елена панина
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_a9f0c3315654173dff2a2d788439c63f.jpg
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.Ранее Ростуризм и Google запустили проект-энциклопедию "Раскуси Россию", где борщ причислен к российским блюдам."Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет", — написал он в Telegram-канале.Он напомнил, что ранее Министерство культуры и информационной политики представило "культуру приготовления украинского борща" на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО."Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" — резюмировал Ткаченко.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сообщила РИА Новости, что надежды Украины на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли.
https://ria.ru/20210419/kukhnya-1728863890.html
https://ria.ru/20210407/borsch-1727284472.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_128:0:1871:1307_1920x0_80_0_0_f12daf5ad1932279cf233b6de424bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство культуры украины, юнеско, елена панина, украина

Украина обвинила Россию в присвоении борща

18:55 20.04.2021 (обновлено: 19:15 20.04.2021)
 
© Flickr / liz westМясной борщ
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Flickr / liz west
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Ранее Ростуризм и Google запустили проект-энциклопедию "Раскуси Россию", где борщ причислен к российским блюдам.
Сало - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 02:39
На Украине призвали декоммунизировать кухню
"Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет", — написал он в Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее Министерство культуры и информационной политики представило "культуру приготовления украинского борща" на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО.
"Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" — резюмировал Ткаченко.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сообщила РИА Новости, что надежды Украины на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли.
Украинский борщ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
7 апреля, 22:30
Кремлевский повар рассказал об отношении Путина к борщу
 
РоссияМинистерство культуры УкраиныЮНЕСКОЕлена ПанинаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния