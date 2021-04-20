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Болгарскому послу вручили ноту об ответных мерах на высылку дипломатов
Болгарскому послу вручили ноту об ответных мерах на высылку дипломатов
Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, посетившему во вторник утром МИД России, вручена нота об ответных мерах России после высылки двух российских... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:58
2021-04-20T16:19
россия
атанас крыстин
мид болгарии
генеральная прокуратура рф
болгария
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, посетившему во вторник утром МИД России, вручена нота об ответных мерах России после высылки двух российских дипломатов из Софии в конце марта, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве."Послу Болгарии вручена нота об ответных мерах", — сказал источник в российском МИД.Ранее Крыстин сообщил РИА Новости, что получил в МИД России информацию в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов.МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.В Москве заявили, что оставляют за собой право на "зеркальные" ответные меры.
https://ria.ru/20210420/posol-1729053688.html
https://ria.ru/20210415/pobeda-1728450391.html
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россия, атанас крыстин, мид болгарии, генеральная прокуратура рф, болгария, в мире

Болгарскому послу вручили ноту об ответных мерах на высылку дипломатов

11:58 20.04.2021 (обновлено: 16:19 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосол Болгарии в России Атанас Крыстин
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, посетившему во вторник утром МИД России, вручена нота об ответных мерах России после высылки двух российских дипломатов из Софии в конце марта, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Послу Болгарии вручена нота об ответных мерах", — сказал источник в российском МИД.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Посол Болгарии в России прибыл в МИД на фоне "шпионского скандала"
Ранее Крыстин сообщил РИА Новости, что получил в МИД России информацию в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов.
МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность.
Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
В Москве заявили, что оставляют за собой право на "зеркальные" ответные меры.
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РоссияАтанас КрыстинМИД БолгарииГенеральная прокуратура РФБолгарияВ мире
 
 
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