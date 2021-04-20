https://ria.ru/20210420/bolgariya-1729068079.html

Болгарскому послу вручили ноту об ответных мерах на высылку дипломатов

Болгарскому послу вручили ноту об ответных мерах на высылку дипломатов

Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, посетившему во вторник утром МИД России, вручена нота об ответных мерах России после высылки двух российских... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:58

2021-04-20T11:58

2021-04-20T16:19

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атанас крыстин

мид болгарии

генеральная прокуратура рф

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в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину, посетившему во вторник утром МИД России, вручена нота об ответных мерах России после высылки двух российских дипломатов из Софии в конце марта, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве."Послу Болгарии вручена нота об ответных мерах", — сказал источник в российском МИД.Ранее Крыстин сообщил РИА Новости, что получил в МИД России информацию в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов.МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.В Москве заявили, что оставляют за собой право на "зеркальные" ответные меры.

https://ria.ru/20210420/posol-1729053688.html

https://ria.ru/20210415/pobeda-1728450391.html

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россия, атанас крыстин, мид болгарии, генеральная прокуратура рф, болгария, в мире