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Бочкарев: физкультурный комплекс ввели на территории стадиона "Торпедо"
Бочкарев: физкультурный комплекс ввели на территории стадиона "Торпедо"
Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на территории стадиона "Торпедо" на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:26
2021-04-20T16:26
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на территории стадиона "Торпедо" на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На трехэтажное здание общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров уже оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию", - отметил он.На территории комплекса разместится футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации.Планируется, что вместимость стадиона "Торпедо" после реконструкции увеличится до 15 тысяч мест. Объем инвестиций в спортивную инфраструктуру объекта может составить от шести до восьми миллиардов рублей.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: физкультурный комплекс ввели на территории стадиона "Торпедо"

16:26 20.04.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на территории стадиона "Торпедо" на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На трехэтажное здание общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров уже оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию", - отметил он.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы. 29 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
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На территории комплекса разместится футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации.

"В дальнейшем также планируется реконструировать сам футбольный стадион. Обновленная арена будет соответствовать требованиям РФС и UEFA", - пояснил Бочкарев.

Планируется, что вместимость стадиона "Торпедо" после реконструкции увеличится до 15 тысяч мест. Объем инвестиций в спортивную инфраструктуру объекта может составить от шести до восьми миллиардов рублей.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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