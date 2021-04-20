https://ria.ru/20210420/bochkarev-1729128150.html

Бочкарев: физкультурный комплекс ввели на территории стадиона "Торпедо"

Бочкарев: физкультурный комплекс ввели на территории стадиона "Торпедо"

Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на территории стадиона "Торпедо" на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:26

2021-04-20T16:26

2021-04-20T16:26

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Недвижимость. Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на территории стадиона "Торпедо" на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. На трехэтажное здание общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров уже оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию", - отметил он.На территории комплекса разместится футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации.Планируется, что вместимость стадиона "Торпедо" после реконструкции увеличится до 15 тысяч мест. Объем инвестиций в спортивную инфраструктуру объекта может составить от шести до восьми миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20200127/1563898730.html

москва

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва