https://ria.ru/20210420/bieber-1728918233.html
СМИ узнали о секретной роли Джастина Бибера в спецвыпуске "Друзей"
СМИ узнали о секретной роли Джастина Бибера в спецвыпуске "Друзей"
Канадский певец Джастин Бибер появится в спецэпизоде ситкома "Друзья", сообщает Comingsoon.net. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T06:57
2021-04-20T06:57
2021-04-20T06:57
мэттью перри
дэвид швиммер
мэтт леблан
"друзья" (сериал)
кортни кокс
лиза кудроу
дженнифер энистон
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер появится в спецэпизоде ситкома "Друзья", сообщает Comingsoon.net. В издании отмечают, что музыканту досталась эпизодическая роль. Какая именно — не раскрывают, но известно, что он будет в костюме "Спудника" — гигантской космической картошки с антенной на голове. Изначально такой же на Хэллоуин носил Росс (Дэвид Швиммер) в финале восьмого сезона шоу. По информации Comingsoon.net, несмотря на неудобную одежду и небольшую роль, Бибер был счастлив стать частью легендарного сериала.Эпизод, который выйдет на сервисе HBO Max, получил название "Друзья: Воссоединение" ("Friends: The Reunion"). Известно, что "знаменитая шестерка" (Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан) соберется вместе в знакомых зрителям декорациях и без сценария будет импровизировать и шутить.
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мэттью перри, дэвид швиммер, мэтт леблан, "друзья" (сериал), кортни кокс, лиза кудроу, дженнифер энистон, кино и сериалы, новости культуры, hbo, джастин бибер
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Канадский певец Джастин Бибер появится в спецэпизоде ситкома "Друзья", сообщает
Comingsoon.net.
В издании отмечают, что музыканту досталась эпизодическая роль. Какая именно — не раскрывают, но известно, что он будет в костюме "Спудника" — гигантской космической картошки с антенной на голове.
Изначально такой же на Хэллоуин носил Росс (Дэвид Швиммер) в финале восьмого сезона шоу.
По информации Comingsoon.net, несмотря на неудобную одежду и небольшую роль, Бибер был счастлив стать частью легендарного сериала.
Эпизод, который выйдет на сервисе HBO Max, получил название "Друзья: Воссоединение" ("Friends: The Reunion").
Известно, что "знаменитая шестерка" (Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан) соберется вместе в знакомых зрителям декорациях и без сценария будет импровизировать и шутить.