https://ria.ru/20210420/bieber-1728918233.html

СМИ узнали о секретной роли Джастина Бибера в спецвыпуске "Друзей"

СМИ узнали о секретной роли Джастина Бибера в спецвыпуске "Друзей"

Канадский певец Джастин Бибер появится в спецэпизоде ситкома "Друзья", сообщает Comingsoon.net. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:57

2021-04-20T06:57

2021-04-20T06:57

мэттью перри

дэвид швиммер

мэтт леблан

"друзья" (сериал)

кортни кокс

лиза кудроу

дженнифер энистон

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер появится в спецэпизоде ситкома "Друзья", сообщает Comingsoon.net. В издании отмечают, что музыканту досталась эпизодическая роль. Какая именно — не раскрывают, но известно, что он будет в костюме "Спудника" — гигантской космической картошки с антенной на голове. Изначально такой же на Хэллоуин носил Росс (Дэвид Швиммер) в финале восьмого сезона шоу. По информации Comingsoon.net, несмотря на неудобную одежду и небольшую роль, Бибер был счастлив стать частью легендарного сериала.Эпизод, который выйдет на сервисе HBO Max, получил название "Друзья: Воссоединение" ("Friends: The Reunion"). Известно, что "знаменитая шестерка" (Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан) соберется вместе в знакомых зрителям декорациях и без сценария будет импровизировать и шутить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/druzya-1727667109.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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