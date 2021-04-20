https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729106837.html

В Минске прокомментировали решение США возобновить санкции

В Минске прокомментировали решение США возобновить санкции

МИД Белоруссии в связи с решением США возобновить санкции против ряда белорусских нефтехимических предприятий заявил, что "резервирует ассиметричный ответ", и... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:38

2021-04-20T14:38

2021-04-20T20:21

санкции

мид белоруссии

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии в связи с решением США возобновить санкции против ряда белорусских нефтехимических предприятий заявил, что "резервирует ассиметричный ответ", и предупредил, что Минск не поддается воздействию санкций в вопросах, касающихся суверенитета и независимости.Ранее США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике."Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь – страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства во вторник. Подчеркивается, что "принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем"."Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210406/belorussiya-1604444430.html

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санкции, мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире