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В Минске прокомментировали решение США возобновить санкции
В Минске прокомментировали решение США возобновить санкции
МИД Белоруссии в связи с решением США возобновить санкции против ряда белорусских нефтехимических предприятий заявил, что "резервирует ассиметричный ответ", и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:38
2021-04-20T20:21
санкции
мид белоруссии
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сша
в мире
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии в связи с решением США возобновить санкции против ряда белорусских нефтехимических предприятий заявил, что "резервирует ассиметричный ответ", и предупредил, что Минск не поддается воздействию санкций в вопросах, касающихся суверенитета и независимости.Ранее США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике."Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь – страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства во вторник. Подчеркивается, что "принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем"."Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны", - говорится в заявлении.
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санкции, мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире

В Минске прокомментировали решение США возобновить санкции

14:38 20.04.2021 (обновлено: 20:21 20.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии в связи с решением США возобновить санкции против ряда белорусских нефтехимических предприятий заявил, что "резервирует ассиметричный ответ", и предупредил, что Минск не поддается воздействию санкций в вопросах, касающихся суверенитета и независимости.
Ранее США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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"Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь – страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства во вторник. Подчеркивается, что "принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем".
"Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны", - говорится в заявлении.
 
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