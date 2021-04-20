https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729105459.html

Макей оценил возможность доступа США к готовившему покушение на Лукашенко

Макей оценил возможность доступа США к готовившему покушение на Лукашенко

Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии является в первую очередь белорусским гражданином, вопрос о консульском доступе к нему для... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:34

2021-04-20T14:34

2021-04-20T14:34

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ЖЕНЕВА, 20 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии является в первую очередь белорусским гражданином, вопрос о консульском доступе к нему для США будет решаться с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. В связи с возбужденным уголовным делом задержаны Зенкович, лидер оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусев и белорусский политолог Александр Федута. При этом белорусский телеканал заявил, что проживающий с 2007 года в США уроженец Белоруссии Зенкович был главным организатором готовившегося переворота.Пресс-атташе посольства США в Белоруссии Тим О'Коннор заявил РИА Новости, что дипмиссия рассчитывает на консульский доступ к имеющему двойное гражданство Зенковичу."Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела. Поэтому сейчас сказать однозначно, что будут предприняты какие-то конкретные действия в отношении этого человека, я не могу. Но он является гражданином Белоруссии. А то, что он имеет другое гражданство, мы узнали уже потом", - сказал Макей.

https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728847230.html

https://ria.ru/20210418/pokazaniya-1728849499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , белоруссия, сша, в мире