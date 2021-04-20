Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729105459.html
Макей оценил возможность доступа США к готовившему покушение на Лукашенко
Макей оценил возможность доступа США к готовившему покушение на Лукашенко
Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии является в первую очередь белорусским гражданином, вопрос о консульском доступе к нему для... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:34
2021-04-20T14:34
владимир макей
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577842391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_d79fd3d043685aa9cad8fec825658786.jpg
ЖЕНЕВА, 20 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии является в первую очередь белорусским гражданином, вопрос о консульском доступе к нему для США будет решаться с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. В связи с возбужденным уголовным делом задержаны Зенкович, лидер оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусев и белорусский политолог Александр Федута. При этом белорусский телеканал заявил, что проживающий с 2007 года в США уроженец Белоруссии Зенкович был главным организатором готовившегося переворота.Пресс-атташе посольства США в Белоруссии Тим О'Коннор заявил РИА Новости, что дипмиссия рассчитывает на консульский доступ к имеющему двойное гражданство Зенковичу."Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела. Поэтому сейчас сказать однозначно, что будут предприняты какие-то конкретные действия в отношении этого человека, я не могу. Но он является гражданином Белоруссии. А то, что он имеет другое гражданство, мы узнали уже потом", - сказал Макей.
https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728847230.html
https://ria.ru/20210418/pokazaniya-1728849499.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577842391_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2a392c3d8f7b246a061339c9f9b9c6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , белоруссия, сша, в мире

Макей оценил возможность доступа США к готовившему покушение на Лукашенко

14:34 20.04.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии является в первую очередь белорусским гражданином, вопрос о консульском доступе к нему для США будет решаться с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. В связи с возбужденным уголовным делом задержаны Зенкович, лидер оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусев и белорусский политолог Александр Федута. При этом белорусский телеканал заявил, что проживающий с 2007 года в США уроженец Белоруссии Зенкович был главным организатором готовившегося переворота.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 20:58
Готовившим покушение на Лукашенко грозит до 12 лет лишения свободы
Пресс-атташе посольства США в Белоруссии Тим О'Коннор заявил РИА Новости, что дипмиссия рассчитывает на консульский доступ к имеющему двойное гражданство Зенковичу.
"Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела. Поэтому сейчас сказать однозначно, что будут предприняты какие-то конкретные действия в отношении этого человека, я не могу. Но он является гражданином Белоруссии. А то, что он имеет другое гражданство, мы узнали уже потом", - сказал Макей.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 20:43
Задержанные по делу о покушении на Лукашенко дают признательные показания
 
Владимир МакейБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния