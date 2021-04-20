РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за оговоренные объемы около 2,5-3 миллиардов рублей, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.
Минобороны РФ ранее сообщало, что железнодорожные войска займутся возведением участка БАМа длиной 330 километров и будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.
"Их привлечение решает проблему дефицита живой силы и подрядных организаций, которые сегодня на Восточном полигоне существуют. На востоке привлекаем организации из Европейской части России. Там на месте работоспособные организации есть, но их недостаточно. Стоимость работ, которые железнодорожные войска будут выполнять, составит порядка 2,5-3 миллиардов рублей. Это около 5% от общей стоимости работ", - сообщил Макаров.
Он рассказал схему работы с Минобороны: РЖД заключают договор с министерством обороны, а платежи идут на их счет в казначейство. "Оплата производится в соответствии с проектной документацией, Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана", - сообщил замглавы РЖД.
При этом он отметил, что количество задействованных в проекте военных может вырасти.
Макаров также напомнил, что РЖД не первый раз сотрудничают с военными на стройках железных дорог. В частности, они участвовали в работах на линии Журавка – Миллерово между Воронежем и Ростовом-на-Дону.