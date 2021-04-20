https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html

РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе

РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе

РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:10

2021-04-20T00:10

2021-04-20T00:10

россия

байкало-амурская магистраль

ржд

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за оговоренные объемы около 2,5-3 миллиардов рублей, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.Минобороны РФ ранее сообщало, что железнодорожные войска займутся возведением участка БАМа длиной 330 километров и будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.Он рассказал схему работы с Минобороны: РЖД заключают договор с министерством обороны, а платежи идут на их счет в казначейство. "Оплата производится в соответствии с проектной документацией, Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана", - сообщил замглавы РЖД.При этом он отметил, что количество задействованных в проекте военных может вырасти.Макаров также напомнил, что РЖД не первый раз сотрудничают с военными на стройках железных дорог. В частности, они участвовали в работах на линии Журавка – Миллерово между Воронежем и Ростовом-на-Дону.

https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/bam-1604286131.html

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россия, байкало-амурская магистраль, ржд, экономика