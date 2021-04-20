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РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе
РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе
РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:10
2021-04-20T00:10
россия
байкало-амурская магистраль
ржд
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за оговоренные объемы около 2,5-3 миллиардов рублей, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.Минобороны РФ ранее сообщало, что железнодорожные войска займутся возведением участка БАМа длиной 330 километров и будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.Он рассказал схему работы с Минобороны: РЖД заключают договор с министерством обороны, а платежи идут на их счет в казначейство. "Оплата производится в соответствии с проектной документацией, Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана", - сообщил замглавы РЖД.При этом он отметил, что количество задействованных в проекте военных может вырасти.Макаров также напомнил, что РЖД не первый раз сотрудничают с военными на стройках железных дорог. В частности, они участвовали в работах на линии Журавка – Миллерово между Воронежем и Ростовом-на-Дону.
https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html
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россия, байкало-амурская магистраль, ржд, экономика

РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе

00:10 20.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковКузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали
Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за оговоренные объемы около 2,5-3 миллиардов рублей, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.
Минобороны РФ ранее сообщало, что железнодорожные войска займутся возведением участка БАМа длиной 330 километров и будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.
Работы на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 06:32Республика Саха (Якутия)
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"Их привлечение решает проблему дефицита живой силы и подрядных организаций, которые сегодня на Восточном полигоне существуют. На востоке привлекаем организации из Европейской части России. Там на месте работоспособные организации есть, но их недостаточно. Стоимость работ, которые железнодорожные войска будут выполнять, составит порядка 2,5-3 миллиардов рублей. Это около 5% от общей стоимости работ", - сообщил Макаров.
Он рассказал схему работы с Минобороны: РЖД заключают договор с министерством обороны, а платежи идут на их счет в казначейство. "Оплата производится в соответствии с проектной документацией, Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана", - сообщил замглавы РЖД.
При этом он отметил, что количество задействованных в проекте военных может вырасти.
Макаров также напомнил, что РЖД не первый раз сотрудничают с военными на стройках железных дорог. В частности, они участвовали в работах на линии Журавка – Миллерово между Воронежем и Ростовом-на-Дону.
Строительство тоннеля на БАМ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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РоссияБайкало-Амурская магистральРЖДЭкономика
 
 
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