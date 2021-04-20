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Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов
Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T23:20
2021-04-20T23:20
2021-04-20T23:20
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мевлют чавушоглу
новости - туризм
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется.В пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, во вторник был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.По его словам, вскоре Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в сфере туризма."Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)", - добавил министр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, коронавирусы, мевлют чавушоглу, новости - туризм, турция
АНКАРА, 20 апр - РИА Новости.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил, что посетит Россию
по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется.
В пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, во вторник был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.
По его словам, вскоре Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в сфере туризма.
"Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)", - добавил министр.