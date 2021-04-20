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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/aviasoobschenie-1729183555.html
Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов
Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T23:20
2021-04-20T23:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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коронавирусы
мевлют чавушоглу
новости - туризм
турция
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется.В пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, во вторник был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.По его словам, вскоре Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в сфере туризма."Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)", - добавил министр.
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Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов

23:20 20.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется.
В пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, во вторник был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.
Гечек, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:54Сказано в эфире
Эксперт оценил перспективы россиян отдохнуть за границей в этом году
По его словам, вскоре Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в сфере туризма.
"Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)", - добавил министр.
 
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