https://ria.ru/20210420/aviasoobschenie-1729183555.html

Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов

Глава МИД Турции хочет обсудить в России возобновление полетов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T23:20

2021-04-20T23:20

2021-04-20T23:20

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коронавирус в россии

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мевлют чавушоглу

новости - туризм

турция

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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросу возобновления полетов, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется.В пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, во вторник был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.По его словам, вскоре Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в сфере туризма."Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)", - добавил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/otdykh-1728055350.html

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