https://ria.ru/20210420/armavir-1729101541.html

В Армавире трое школьников получили ушибы из-за обрушения потолка в школе

В Армавире трое школьников получили ушибы из-за обрушения потолка в школе

Трое школьников на Кубани получили ушибы из-за обрушения потолочного покрытия в школе №2 Армавира, сообщает пресс-служба городских властей. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:17

2021-04-20T14:17

2021-04-20T14:17

скр

армавир

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Трое школьников на Кубани получили ушибы из-за обрушения потолочного покрытия в школе №2 Армавира, сообщает пресс-служба городских властей."Происшествие произошло во время урока: осыпалось около 10 квадратных метров потолочного покрытия. Трое учащихся при этом получили ушибы. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, все дети осмотрены медиками. Серьезных травм врачи не выявили" - говорится в сообщении.Отмечается, что армавирская школа № 2 была построена в 1954 году, на следующий год была введена в эксплуатацию. По данным местных властей, в 2018 году в школе отремонтировали кровлю, само здание, по оценкам специалистов, находится в нормальном состоянии.Следствие начало проверку информации об инциденте. "По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и выезд на место следователя", - сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Идет осмотр места происшествия, опрашиваются руководство, педагоги и другие работники школы. "В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания. Также устанавливается подрядная организация, производившая ремонтные работы в школе. В ближайшее время будет назначено проведение строительно-технической экспертизы для установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы строительным нормам и требованиям безопасности", - добавляется в сообщении.Свою проверку по факту инцидента организовала также прокуратура.

https://ria.ru/20201120/shtukaturka-1585514747.html

армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, армавир, краснодарский край, происшествия