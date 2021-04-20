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В Армавире трое школьников получили ушибы из-за обрушения потолка в школе
В Армавире трое школьников получили ушибы из-за обрушения потолка в школе
Трое школьников на Кубани получили ушибы из-за обрушения потолочного покрытия в школе №2 Армавира, сообщает пресс-служба городских властей. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:17
2021-04-20T14:17
скр
армавир
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Трое школьников на Кубани получили ушибы из-за обрушения потолочного покрытия в школе №2 Армавира, сообщает пресс-служба городских властей."Происшествие произошло во время урока: осыпалось около 10 квадратных метров потолочного покрытия. Трое учащихся при этом получили ушибы. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, все дети осмотрены медиками. Серьезных травм врачи не выявили" - говорится в сообщении.Отмечается, что армавирская школа № 2 была построена в 1954 году, на следующий год была введена в эксплуатацию. По данным местных властей, в 2018 году в школе отремонтировали кровлю, само здание, по оценкам специалистов, находится в нормальном состоянии.Следствие начало проверку информации об инциденте. "По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и выезд на место следователя", - сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Идет осмотр места происшествия, опрашиваются руководство, педагоги и другие работники школы. "В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания. Также устанавливается подрядная организация, производившая ремонтные работы в школе. В ближайшее время будет назначено проведение строительно-технической экспертизы для установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы строительным нормам и требованиям безопасности", - добавляется в сообщении.Свою проверку по факту инцидента организовала также прокуратура.
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скр, армавир, краснодарский край, происшествия

В Армавире трое школьников получили ушибы из-за обрушения потолка в школе

14:17 20.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Трое школьников на Кубани получили ушибы из-за обрушения потолочного покрытия в школе №2 Армавира, сообщает пресс-служба городских властей.
"Происшествие произошло во время урока: осыпалось около 10 квадратных метров потолочного покрытия. Трое учащихся при этом получили ушибы. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, все дети осмотрены медиками. Серьезных травм врачи не выявили" - говорится в сообщении.
Отмечается, что армавирская школа № 2 была построена в 1954 году, на следующий год была введена в эксплуатацию. По данным местных властей, в 2018 году в школе отремонтировали кровлю, само здание, по оценкам специалистов, находится в нормальном состоянии.
"Причины обрушения штукатурки будет выяснять специально созданная комиссия. Принято решение об обследовании всех школ города аналогичного периода постройки на предмет их технического состояния", - добавляется в сообщении.
Следствие начало проверку информации об инциденте. "По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и выезд на место следователя", - сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Идет осмотр места происшествия, опрашиваются руководство, педагоги и другие работники школы. "В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания. Также устанавливается подрядная организация, производившая ремонтные работы в школе. В ближайшее время будет назначено проведение строительно-технической экспертизы для установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы строительным нормам и требованиям безопасности", - добавляется в сообщении.
Свою проверку по факту инцидента организовала также прокуратура.
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СКРАрмавирКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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