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Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике
Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:32
2021-04-20T01:55
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энтони блинкен
арктика
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России.По утверждению госсекретаря, Россия "эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один - в 300 милях от Аляски". Свое присутствие в Арктике, по словам Блинкена, наращивает и Китай.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он.Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.
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россия, энтони блинкен, арктика, сша, в мире

Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике

00:32 20.04.2021 (обновлено: 01:55 20.04.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России.
"Изменения климата могут создать новые театры конфликта. В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше", - сказал Блинкен, выступая с речью по климату.
По утверждению госсекретаря, Россия "эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один - в 300 милях от Аляски".
Свое присутствие в Арктике, по словам Блинкена, наращивает и Китай.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он.
Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.
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