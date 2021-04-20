https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html

Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике

Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:32

2021-04-20T00:32

2021-04-20T01:55

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России.По утверждению госсекретаря, Россия "эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один - в 300 милях от Аляски". Свое присутствие в Арктике, по словам Блинкена, наращивает и Китай.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он.Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.

https://ria.ru/20210405/arktika-1604366412.html

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россия, энтони блинкен, арктика, сша, в мире