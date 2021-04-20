https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html
Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике
Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:32
2021-04-20T00:32
2021-04-20T01:55
россия
энтони блинкен
арктика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/143142/56/1431425664_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a85846eb13ed3862df362dd8245c2406.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России.По утверждению госсекретаря, Россия "эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один - в 300 милях от Аляски". Свое присутствие в Арктике, по словам Блинкена, наращивает и Китай.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он.Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.
https://ria.ru/20210405/arktika-1604366412.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/143142/56/1431425664_100:0:1879:1334_1920x0_80_0_0_96fcb496e52c5acad261c17efbe78d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энтони блинкен, арктика, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что в Арктике
может возникнуть "новый театр конфликта" из-за растущей роли России
.
"Изменения климата могут создать новые театры конфликта. В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше", - сказал Блинкен, выступая с речью по климату.
По утверждению госсекретаря, Россия "эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один - в 300 милях от Аляски
".
Свое присутствие в Арктике, по словам Блинкена, наращивает и Китай.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он.
Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.