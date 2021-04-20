Суд арестовал активиста владимирского штаба Навального
РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд арестовал на 11 суток активиста владимирского штаба Алексея Навального Ивана Туманова за участие в акции у ИК-2 в Покрове 6 апреля, когда там находился блогер, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Арсеньев.
"Сегодня был суд... Назначили административный арест на 11 суток", - сказал Арсеньев.
Он уточнил, что Туманова привлекли за участие в акции возле ИК-2 в Покрове, где в тот момент находился Навальный. Ему вменялась часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Задержали Туманова 19 апреля.
По данным местных СМИ, Туманов является врио главы владимирского штаба Навального.
Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове 6 апреля. Она и еще несколько человек были задержаны после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ. Васильевой был судом назначен штраф в 180 тысяч рублей, после чего ее защита обжаловала это решение. Несколько участников акции получили административные аресты.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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