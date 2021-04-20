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Суд арестовал активиста владимирского штаба Навального
Суд арестовал активиста владимирского штаба Навального
Петушинский районный суд арестовал на 11 суток активиста владимирского штаба Алексея Навального Ивана Туманова за участие в акции у ИК-2 в Покрове 6 апреля,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:50
2021-04-20T21:50
россия
бруно лепру
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд арестовал на 11 суток активиста владимирского штаба Алексея Навального Ивана Туманова за участие в акции у ИК-2 в Покрове 6 апреля, когда там находился блогер, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Арсеньев."Сегодня был суд... Назначили административный арест на 11 суток", - сказал Арсеньев.Он уточнил, что Туманова привлекли за участие в акции возле ИК-2 в Покрове, где в тот момент находился Навальный. Ему вменялась часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Задержали Туманова 19 апреля.По данным местных СМИ, Туманов является врио главы владимирского штаба Навального.Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове 6 апреля. Она и еще несколько человек были задержаны после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ. Васильевой был судом назначен штраф в 180 тысяч рублей, после чего ее защита обжаловала это решение. Несколько участников акции получили административные аресты.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210201/arest-1595553086.html
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728940558.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Суд арестовал активиста владимирского штаба Навального

21:50 20.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд арестовал на 11 суток активиста владимирского штаба Алексея Навального Ивана Туманова за участие в акции у ИК-2 в Покрове 6 апреля, когда там находился блогер, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Арсеньев.
"Сегодня был суд... Назначили административный арест на 11 суток", - сказал Арсеньев.
Он уточнил, что Туманова привлекли за участие в акции возле ИК-2 в Покрове, где в тот момент находился Навальный. Ему вменялась часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Задержали Туманова 19 апреля.
По данным местных СМИ, Туманов является врио главы владимирского штаба Навального.
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Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове 6 апреля. Она и еще несколько человек были задержаны после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ. Васильевой был судом назначен штраф в 180 тысяч рублей, после чего ее защита обжаловала это решение. Несколько участников акции получили административные аресты.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
 
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