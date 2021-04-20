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Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова
Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова
Чехия не запрашивала международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага подозревает в причастности к взрывам военных... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:02
2021-04-20T19:12
россия
ян гамачек
андрей бабиш
александр петров (посол)
прага
в мире
чехия
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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Чехия не запрашивала международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага подозревает в причастности к взрывам военных складов в Врбетице, так как ордер ранее выдан Великобританией, заявил курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш."Точно так. Ордер на арест (Петрова и Боширова – ред.) в настоящее время выдан Великобританией", - заявил Малуш изданию Irozhlas.czПо его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.Прокурор также подтвердил, что Чехия попытается допросить Петрова и Боширова. "Да, это правда", - заявил он. При этом Малуш довольно скептически отнесся к тому, что Россия выполнит просьбу чешских властей."Мы зависим от того, как они (РФ - ред.) будут сотрудничать с нами. Мы можем попросить их, но мы не можем заставить их", - добавил прокурор.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210420/moldaviya-1729151849.html
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, александр петров (посол), прага, в мире, чехия

Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова

19:02 20.04.2021 (обновлено: 19:12 20.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Чехия не запрашивала международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага подозревает в причастности к взрывам военных складов в Врбетице, так как ордер ранее выдан Великобританией, заявил курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш.
"Точно так. Ордер на арест (Петрова и Боширова – ред.) в настоящее время выдан Великобританией", - заявил Малуш изданию Irozhlas.cz
По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
Прокурор также подтвердил, что Чехия попытается допросить Петрова и Боширова. "Да, это правда", - заявил он. При этом Малуш довольно скептически отнесся к тому, что Россия выполнит просьбу чешских властей.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 18:20
В Кишиневе проверили данные о молдавском паспорте у Боширова и Петрова
"Мы зависим от того, как они (РФ - ред.) будут сотрудничать с нами. Мы можем попросить их, но мы не можем заставить их", - добавил прокурор.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 12:46
В Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
 
РоссияЯн ГамачекАндрей БабишАлександр Петров (посол)ПрагаВ миреЧехия
 
 
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