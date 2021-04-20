https://ria.ru/20210420/arest-1729160810.html

Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова

Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова

Чехия не запрашивала международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага подозревает в причастности к взрывам военных... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:02

2021-04-20T19:02

2021-04-20T19:12

россия

ян гамачек

андрей бабиш

александр петров (посол)

прага

в мире

чехия

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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Чехия не запрашивала международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага подозревает в причастности к взрывам военных складов в Врбетице, так как ордер ранее выдан Великобританией, заявил курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш."Точно так. Ордер на арест (Петрова и Боширова – ред.) в настоящее время выдан Великобританией", - заявил Малуш изданию Irozhlas.czПо его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.Прокурор также подтвердил, что Чехия попытается допросить Петрова и Боширова. "Да, это правда", - заявил он. При этом Малуш довольно скептически отнесся к тому, что Россия выполнит просьбу чешских властей."Мы зависим от того, как они (РФ - ред.) будут сотрудничать с нами. Мы можем попросить их, но мы не можем заставить их", - добавил прокурор.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/moldaviya-1729151849.html

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729078521.html

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прага

чехия

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, александр петров (посол), прага, в мире, чехия