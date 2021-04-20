Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова
19:02 20.04.2021 (обновлено: 19:12 20.04.2021)
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Чехия не запрашивала международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага подозревает в причастности к взрывам военных складов в Врбетице, так как ордер ранее выдан Великобританией, заявил курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш.
"Точно так. Ордер на арест (Петрова и Боширова – ред.) в настоящее время выдан Великобританией", - заявил Малуш изданию Irozhlas.cz
По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
Прокурор также подтвердил, что Чехия попытается допросить Петрова и Боширова. "Да, это правда", - заявил он. При этом Малуш довольно скептически отнесся к тому, что Россия выполнит просьбу чешских властей.
"Мы зависим от того, как они (РФ - ред.) будут сотрудничать с нами. Мы можем попросить их, но мы не можем заставить их", - добавил прокурор.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.