https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html

В США испугались российского "оружия апокалипсиса"

В США испугались российского "оружия апокалипсиса"

Россия продолжает испытания устрашающей "торпеды апокалипсиса" "Посейдон" с ядерной боеголовкой, сообщил журнал Popular Mechanics. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:04

2021-04-20T11:04

2021-04-20T12:26

россия

атлантический океан

сша

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия продолжает испытания устрашающей "торпеды апокалипсиса" "Посейдон" с ядерной боеголовкой, сообщил журнал Popular Mechanics.Как отметило СМИ, беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье Америки. Тесты дрона продолжатся в этом году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия. Поначалу "Посейдон" описывали как гигантскую торпеду или даже большую подводную лодку без экипажа. По словам экспертов, она может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. Высокая скорость затруднит ее перехват.Затем стало известно, что "Посейдон" получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: это вдвое больше, чем у известной "Царь-бомбы". При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. По последним оценкам, ее мощность составит только две мегатонны, что не помешает нанести серьезный ущерб прибрежной цели.Критики, как отметили авторы статьи, неоднократно высмеивали "Посейдон", называя его мифом и блефом, однако "теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса".

https://ria.ru/20210418/bespilotniki-1728818647.html

https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html

россия

атлантический океан

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атлантический океан, сша