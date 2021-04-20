https://ria.ru/20210420/antitela-1729176619.html

Гинцбург объяснил, почему уровень антител к COVID-19 может снизиться

Гинцбург объяснил, почему уровень антител к COVID-19 может снизиться

Уровень протективных антител к коронавирусу может быть ниже, если вводить первый и второй компонент "Спутника V" с промежутком в 14 дней, а не 21, как указано в РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T21:38

2021-04-20T21:38

2021-04-20T21:38

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уровень протективных антител к коронавирусу может быть ниже, если вводить первый и второй компонент "Спутника V" с промежутком в 14 дней, а не 21, как указано в инструкции, заявил директор разработавшего вакцину "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Если мы снизим промежуток до 14 дней, то мы понизим уровень протективных антител", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.Он уточнил, что в инструкции указан промежуток между первой и второй прививкой - 21 день, такой интервал помогает достичь максимального уровня протективных антител, при этом он может быть увеличен до 60 дней.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

https://ria.ru/20210420/revaktsinatsiya-1729171734.html

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