https://ria.ru/20210420/android-1729082655.html
Android 12 начнет сам удалять данные приложений со смартфона
Android 12 начнет сам удалять данные приложений со смартфона
Новый Android 12 сможет самостоятельно замораживать приложения, которые не запускались долгое время. Новую особенность операционной системы заметили на XDA. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:00
2021-04-20T13:00
2021-04-20T13:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новый Android 12 сможет самостоятельно замораживать приложения, которые не запускались долгое время. Новую особенность операционной системы заметили на XDA.Функция станет продолжением возможности текущего Android 11, который аннулирует разрешения для приложения, не запускавшегося пользователем более 2 месяцев. Новая версия ОС по истечению того же срока автоматически переводит приложение в спящий режим и удаляет все временные файлы, связанные с ним. Судя по тестовой сборке, Google все-таки даст пользователям право выбора — опцию автоматического удаления данных пользователь сможет отключить.Новая версия "зеленого робота" будет анонсирована на майской конференции разработчиков Google. Релиз операционной системы состоится осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210331/apple-1603595199.html
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