https://ria.ru/20210420/aktsii-1729070278.html

Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций

Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций

Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций, призывает не участвовать в них. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:07

2021-04-20T12:07

2021-04-20T12:18

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций, призывает не участвовать в них."ГУМВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.Отмечается, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210419/fbk-1728930908.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия