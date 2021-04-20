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Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций
Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций
Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций, призывает не участвовать в них. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:07
2021-04-20T12:18
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций, призывает не участвовать в них."ГУМВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.Отмечается, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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гумвд, москва, происшествия

Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций

12:07 20.04.2021 (обновлено: 12:18 20.04.2021)
 
© РИА НовостиПолиция перекрыла подход станции метро Комсомольской
Полиция перекрыла подход станции метро Комсомольской - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Полиция предупредила о незаконности планируемых в Москве акций, призывает не участвовать в них.
"ГУМВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
Отмечается, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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