Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости в отношении России
16:32 19.04.2021 (обновлено: 17:50 19.04.2021)
Как указала политик, "с авторитарными силами нужно вести четкую ценностную политику" и "быть прямолинейными в делах".
"Разумеется, нам нужна общая четкая европейская позиция, поэтому для меня является центральным фактором — Европа существует только в единстве. Для этого нам нужна общая и сильная внешняя политика", — заявила Бэрбок на пресс-конференции после объявления ее кандидатуры на выборах в сентябре.
По ее словам, ЕС проигрывает в вопросах, связанных с газопроводом "Северный поток — 2" и ситуацией на Украине, без немецкого голоса.
Накануне глава Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые Москва якобы развязывает в Европе, реальной угрозой для региона. В России при этом не раз подчеркивали, что Москва не угрожает ни одной стране мира и не собирается ни на кого нападать.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель увидел желание "объединить усилия для противостояния западному миру" в недавнем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Китай и в совместных заявлениях российских и китайских политиков. Он отметил, что Москва и Пекин продемонстрировали сближение, "заявили о намерении укрепить свою технологическую независимость от Запада и призвали прекратить вмешиваться в суверенные дела других стран".
Как подчеркивал Лавров, у Москвы и Пекина есть общая стратегия по противодействию давлению со стороны стран "альянса демократий". Кроме того, будет продлен стратегический договор о добрососедстве. По словам Лаврова, "конкретных козней в ответ на то, что делается в отношении России, не планируем и не будем". Он предположил, что страны не будут "синхронизировать ответы на санкционные выходки против Китая и России".
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