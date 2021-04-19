https://ria.ru/20210419/zhestkost-1728964818.html

Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости в отношении России

Кандидат в канцлеры Германии призвала к жесткости в отношении России

В отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но "оставаться в диалоге", считает кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бэрбок. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:32

2021-04-19T16:32

2021-04-19T17:50

россия

жозеп боррель

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. В отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но "оставаться в диалоге", считает кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бэрбок.Как указала политик, "с авторитарными силами нужно вести четкую ценностную политику" и "быть прямолинейными в делах"."Разумеется, нам нужна общая четкая европейская позиция, поэтому для меня является центральным фактором — Европа существует только в единстве. Для этого нам нужна общая и сильная внешняя политика", — заявила Бэрбок на пресс-конференции после объявления ее кандидатуры на выборах в сентябре.По ее словам, ЕС проигрывает в вопросах, связанных с газопроводом "Северный поток — 2" и ситуацией на Украине, без немецкого голоса.Накануне глава Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые Москва якобы развязывает в Европе, реальной угрозой для региона. В России при этом не раз подчеркивали, что Москва не угрожает ни одной стране мира и не собирается ни на кого нападать.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель увидел желание "объединить усилия для противостояния западному миру" в недавнем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Китай и в совместных заявлениях российских и китайских политиков. Он отметил, что Москва и Пекин продемонстрировали сближение, "заявили о намерении укрепить свою технологическую независимость от Запада и призвали прекратить вмешиваться в суверенные дела других стран".Как подчеркивал Лавров, у Москвы и Пекина есть общая стратегия по противодействию давлению со стороны стран "альянса демократий". Кроме того, будет продлен стратегический договор о добрососедстве. По словам Лаврова, "конкретных козней в ответ на то, что делается в отношении России, не планируем и не будем". Он предположил, что страны не будут "синхронизировать ответы на санкционные выходки против Китая и России".

https://ria.ru/20210417/obvineniya-1728766280.html

https://ria.ru/20210416/krizis-1728591405.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, северный поток — 2, германия, в мире