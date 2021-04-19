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Хорошие новости
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В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
Пожарные в Амурской области вытащили новорожденного жеребёнка из канавы с водой в селе Грибское, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:03
2021-04-19T12:03
хорошие новости
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Пожарные в Амурской области вытащили новорожденного жеребёнка из канавы с водой в селе Грибское, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности."Сегодня утром сотрудники пожарного пункта села Грибское стали "крестными" новорожденного жеребёнка. Лошадь, преодолевая канаву с водой, видимо, от напряжения родила своего детёныша на месте. Сотрудники противопожарной службы оказались рядом и вытащили новорожденного из опасного места (из канавы с водой – ред.)", - сообщает центр.Как отмечают спасатели, "детеныш и его мама чувствуют себя прекрасно"."Мама покинула место родов самостоятельно, а жеребёнок - на руках пожарного Воробьева Александра Николаевича", - добавили в центре.
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амурская область, происшествия

В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка

12:03 19.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Пожарные в Амурской области вытащили новорожденного жеребёнка из канавы с водой в селе Грибское, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Сегодня утром сотрудники пожарного пункта села Грибское стали "крестными" новорожденного жеребёнка. Лошадь, преодолевая канаву с водой, видимо, от напряжения родила своего детёныша на месте. Сотрудники противопожарной службы оказались рядом и вытащили новорожденного из опасного места (из канавы с водой – ред.)", - сообщает центр.
Как отмечают спасатели, "детеныш и его мама чувствуют себя прекрасно".
"Мама покинула место родов самостоятельно, а жеребёнок - на руках пожарного Воробьева Александра Николаевича", - добавили в центре.
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