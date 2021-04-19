https://ria.ru/20210419/zherebenok-1728904626.html

В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка

В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка

Пожарные в Амурской области вытащили новорожденного жеребёнка из канавы с водой в селе Грибское, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:03

2021-04-19T12:03

2021-04-19T12:03

хорошие новости

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Пожарные в Амурской области вытащили новорожденного жеребёнка из канавы с водой в селе Грибское, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности."Сегодня утром сотрудники пожарного пункта села Грибское стали "крестными" новорожденного жеребёнка. Лошадь, преодолевая канаву с водой, видимо, от напряжения родила своего детёныша на месте. Сотрудники противопожарной службы оказались рядом и вытащили новорожденного из опасного места (из канавы с водой – ред.)", - сообщает центр.Как отмечают спасатели, "детеныш и его мама чувствуют себя прекрасно"."Мама покинула место родов самостоятельно, а жеребёнок - на руках пожарного Воробьева Александра Николаевича", - добавили в центре.

https://ria.ru/20210416/kotyata-1728601672.html

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия