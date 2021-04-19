https://ria.ru/20210419/zhaloby-1728932205.html

Число жалоб по благоустройству в Подмосковье выросло на 41%

Число жалоб по благоустройству в Подмосковье выросло на 41%

В Подмосковье число жалоб по вопросам благоустройства выросло на 41%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:57

2021-04-19T13:57

2021-04-19T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. В Подмосковье число жалоб по вопросам благоустройства выросло на 41%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина."Больше всего жители писали про уборку дворов, парков и скверов. Кроме того, жители спрашивали про ремонт детских площадок, а также дате и времени общеобластного субботника", - сказала Звягина на заседании правительства региона в понедельник.Она добавила, что в лидерах по росту обращений в социальных сетях вошли проблемы экологии, ЖКХ и энергетики.

https://ria.ru/20210413/blagoustroystvo-1728050268.html

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2021

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московская область (подмосковье), общество