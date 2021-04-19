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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210419/zhaloby-1728932205.html
Число жалоб по благоустройству в Подмосковье выросло на 41%
Число жалоб по благоустройству в Подмосковье выросло на 41%
В Подмосковье число жалоб по вопросам благоустройства выросло на 41%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:57
2021-04-19T13:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. В Подмосковье число жалоб по вопросам благоустройства выросло на 41%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина."Больше всего жители писали про уборку дворов, парков и скверов. Кроме того, жители спрашивали про ремонт детских площадок, а также дате и времени общеобластного субботника", - сказала Звягина на заседании правительства региона в понедельник.Она добавила, что в лидерах по росту обращений в социальных сетях вошли проблемы экологии, ЖКХ и энергетики.
https://ria.ru/20210413/blagoustroystvo-1728050268.html
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московская область (подмосковье), общество

Число жалоб по благоустройству в Подмосковье выросло на 41%

13:57 19.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБлагоустройство памятника павшим воинам к 75-летию Победы в селе Ильинское городского округа Красногорск Московской области
Благоустройство памятника павшим воинам к 75-летию Победы в селе Ильинское городского округа Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОГОРСК, 19 апр – РИА Новости. В Подмосковье число жалоб по вопросам благоустройства выросло на 41%, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина.
"Больше всего жители писали про уборку дворов, парков и скверов. Кроме того, жители спрашивали про ремонт детских площадок, а также дате и времени общеобластного субботника", - сказала Звягина на заседании правительства региона в понедельник.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:36Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья призвал активизировать работы по благоустройству
Она добавила, что в лидерах по росту обращений в социальных сетях вошли проблемы экологии, ЖКХ и энергетики.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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