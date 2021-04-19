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Под завалами дома в Нижегородской области могут быть люди
Под завалами дома в Нижегородской области могут быть люди
Люди могут находиться под завалами дома в селе Маргуши в Дальнеконстантиновском районе, где произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:39
2021-04-19T22:39
2021-04-19T22:39
взрыв в жилом доме в нижегородской области
глеб никитин
нижегородская область
дальнеконстантиновский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Люди могут находиться под завалами дома в селе Маргуши в Дальнеконстантиновском районе, где произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб в трехэтажном жилом доме в селе Маргуши Нижегородской области произошел взрыв газа. На место выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета для осмотра места происшествия. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, ранены три человека, еще один человек может быть под завалами."По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.Отмечается, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову и службам быстрого реагирования предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома в селе Моргуша. "Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости", - подчеркнул Никитин.На место происшествия выехал замглавы региона Краснов.
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РИА Новости
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, глеб никитин, нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия