https://ria.ru/20210419/vydry-1728917160.html

В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом

В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом

Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:52

2021-04-19T12:52

2021-04-19T12:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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атланта

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook."Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять", - говорится в сообщении океанариума.Отмечается, что у них все хорошо, и ожидается их полное выздоровление. Выдр временно не показывают посетителям, сейчас о них заботятся команды экспертов по охране здоровья и уходу за животными.В сообщении говорится, что есть подозрения, что млекопитающие могли заразиться от какого-нибудь сотрудника океанариума, у которого не проявлялись симптомы заболевания, поскольку они не имеют прямого контакта с гостями.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585358160.html

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атланта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джорджия, атланта, сша, в мире