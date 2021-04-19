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В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом
В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом
Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:52
2021-04-19T12:52
2021-04-19T12:52
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook."Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять", - говорится в сообщении океанариума.Отмечается, что у них все хорошо, и ожидается их полное выздоровление. Выдр временно не показывают посетителям, сейчас о них заботятся команды экспертов по охране здоровья и уходу за животными.В сообщении говорится, что есть подозрения, что млекопитающие могли заразиться от какого-нибудь сотрудника океанариума, у которого не проявлялись симптомы заболевания, поскольку они не имеют прямого контакта с гостями.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585358160.html
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коронавирус covid-19, джорджия, атланта, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости.
Выдры из океанариума в городе Атланта
в штате Джорджия
на юго-востоке США
заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook.
"Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять", - говорится в сообщении океанариума.
Отмечается, что у них все хорошо, и ожидается их полное выздоровление. Выдр временно не показывают посетителям, сейчас о них заботятся команды экспертов по охране здоровья и уходу за животными.
В сообщении говорится, что есть подозрения, что млекопитающие могли заразиться от какого-нибудь сотрудника океанариума, у которого не проявлялись симптомы заболевания, поскольку они не имеют прямого контакта с гостями.