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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/vydry-1728917160.html
В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом
В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом
Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:52
2021-04-19T12:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джорджия
атланта
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в мире
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook."Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять", - говорится в сообщении океанариума.Отмечается, что у них все хорошо, и ожидается их полное выздоровление. Выдр временно не показывают посетителям, сейчас о них заботятся команды экспертов по охране здоровья и уходу за животными.В сообщении говорится, что есть подозрения, что млекопитающие могли заразиться от какого-нибудь сотрудника океанариума, у которого не проявлялись симптомы заболевания, поскольку они не имеют прямого контакта с гостями.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585358160.html
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коронавирус covid-19, джорджия, атланта, сша, в мире

В американском океанариуме выдры заразились коронавирусом

12:52 19.04.2021
 
© AP Photo / John MinchilloВыдра по кличке "Сахар" в зоопарке Цинциннати
Выдра по кличке Сахар в зоопарке Цинциннати - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / John Minchillo
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Выдры из океанариума в городе Атланта в штате Джорджия на юго-востоке США заразились коронавирусом, говорится в сообщении океанариума в Facebook.
"Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять", - говорится в сообщении океанариума.
Отмечается, что у них все хорошо, и ожидается их полное выздоровление. Выдр временно не показывают посетителям, сейчас о них заботятся команды экспертов по охране здоровья и уходу за животными.
В сообщении говорится, что есть подозрения, что млекопитающие могли заразиться от какого-нибудь сотрудника океанариума, у которого не проявлялись симптомы заболевания, поскольку они не имеют прямого контакта с гостями.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ДжорджияАтлантаСШАВ мире
 
 
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