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На Украине оценили вероятность "российского вторжения"
На Украине оценили вероятность "российского вторжения"
Россиянам невыгодно открытое военное "вторжение" на Украину, они — прагматичные и практичные разумные люди, заявил вице-премьер, министр по вопросам... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:27
2021-04-19T17:35
москва
в мире
россия
алексей резников
руслан хомчак
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
дмитрий козак
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянам невыгодно открытое военное "вторжение" на Украину, они — прагматичные и практичные разумные люди, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.Он также выразил уверенность, что Киеву не стоит ожидать военной помощи от европейских государств, но при этом страна может рассчитывать на поддержку финансового и технического характера."Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно", — пояснил Резников в эфире "Украина 24".Ситуация в Донбассе обострилась в феврале: тогда произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, а ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка. Кроме того, ужесточились перестрелки. В апреле из-за удара украинского беспилотника в Донецкой народной республике погиб ребенок.В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.По словам замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, развязывание Киевом боевых действий станет началом конца Украины. Он не исключил, что Москва будет вынуждена защитить население Донбасса, если ВСУ начнут массовое уничтожение жителей региона.Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Кроме того, Москва выступает за преодоление Киевом политического и экономического кризиса.
https://ria.ru/20210419/voyna-1728944221.html
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москва, в мире, россия, алексей резников, руслан хомчак, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий козак, украина

На Украине оценили вероятность "российского вторжения"

16:27 19.04.2021 (обновлено: 17:35 19.04.2021)
 
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© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянам невыгодно открытое военное "вторжение" на Украину, они — прагматичные и практичные разумные люди, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он также выразил уверенность, что Киеву не стоит ожидать военной помощи от европейских государств, но при этом страна может рассчитывать на поддержку финансового и технического характера.
"Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно", — пояснил Резников в эфире "Украина 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале: тогда произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, а ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка. Кроме того, ужесточились перестрелки. В апреле из-за удара украинского беспилотника в Донецкой народной республике погиб ребенок.
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По словам замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, развязывание Киевом боевых действий станет началом конца Украины. Он не исключил, что Москва будет вынуждена защитить население Донбасса, если ВСУ начнут массовое уничтожение жителей региона.
Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Кроме того, Москва выступает за преодоление Киевом политического и экономического кризиса.
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МоскваВ миреРоссияАлексей РезниковРуслан ХомчакДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДмитрий КозакУкраина
 
 
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