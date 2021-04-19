https://ria.ru/20210419/voyna-1728944221.html
"Крым — подходящее место". Британцы высказались о войне с Россией
"Крым — подходящее место". Британцы высказались о войне с Россией
Читатели британской газеты Times прокомментировали решение властей отправить военные корабли в Черное море. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:53
2021-04-19T14:53
2021-04-19T15:22
россия
черное море
средиземное море
донбасс
великобритания
сша
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Times прокомментировали решение властей отправить военные корабли в Черное море.Издание со ссылкой на высокопоставленные источники во флоте сообщило, что вооруженный зенитными ракетами эсминец "тип 45" и противолодочный фрегат "тип 23" выйдут из состава авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и направятся в Черное. Такое решение приняли "из-за роста напряженности на российско-украинской границе". При этом США отменили отправку своих ВМС в регион из-за риска дальнейшего обострения ситуации, говорится в материале.Некоторые британские читатели поддержали решение Лондона, другие восприняли его со скепсисом."И что наши ему сделают? Ни черта не сделают!" — уверен пользователь Liamson."Ага, наш единственный нормальный корабль отправится в Крым", — иронизирует Flackie in DFW."А США-то опять манкируют", — заметил Tim Green."Совершенно бестолковая мера. Мы все равно не отважимся пустить их в дело, и русские это знают. Нужны немедленные экономические действия на международной основе, — пусть Меркель просыпается", — написал Anon."Ради бога, не называйте море Черным. А не то BLM ("Жизни черных важны") встанут повсюду на колени, и люди будут о них спотыкаться", — пошутил Father Vader.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html
россия
черное море
средиземное море
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РИА Новости
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россия, черное море, средиземное море, донбасс, великобритания, сша, украина
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Читатели британской газеты Times
прокомментировали решение властей отправить военные корабли в Черное море.
Издание со ссылкой на высокопоставленные источники во флоте сообщило, что вооруженный зенитными ракетами эсминец "тип 45" и противолодочный фрегат "тип 23" выйдут из состава авианосной группы Королевского флота в Средиземном море
и направятся в Черное. Такое решение приняли "из-за роста напряженности на российско-украинской границе". При этом США
отменили отправку своих ВМС в регион из-за риска дальнейшего обострения ситуации, говорится в материале.
Некоторые британские читатели поддержали решение Лондона, другие восприняли его со скепсисом.
"Крым — вообще подходящее место для войны", — считает Disgusted Tunbridge Wells.
"И что наши ему сделают? Ни черта не сделают!" — уверен пользователь Liamson.
"Ага, наш единственный нормальный корабль отправится в Крым", — иронизирует Flackie in DFW.
"А США-то опять манкируют", — заметил Tim Green.
"Совершенно бестолковая мера. Мы все равно не отважимся пустить их в дело, и русские это знают. Нужны немедленные экономические действия на международной основе, — пусть Меркель просыпается", — написал Anon.
"Мне кажется, наши пять кораблей должны быть в Ла-Манше
и патрулировать наши берега. Правь, Британия, морями", — отметил David Grant.
"Ради бога, не называйте море Черным. А не то BLM ("Жизни черных важны") встанут повсюду на колени, и люди будут о них спотыкаться", — пошутил Father Vader.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. При этом Владимир Путин
ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>