Володин предложил Западу озаботиться судьбой Ассанжа и Сноудена
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США, а также западным политикам и деятелям культуры озаботиться судьбой Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России.
"В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена", - написал Володин в своем Telegram -канале в понедельник.
Спикер ГД заметил, что Ассанж и Сноуден действовали "в интересах граждан всего мира - обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека".
"Сегодня Ассанж после долгих лет изоляции находится в тюрьме, и неизвестно, что с ним сейчас происходит. К нему не пускают правозащитников, несмотря на то, что многие хотели бы ему помочь. Нам не известно состояние его здоровья. Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл. Ему грозит как минимум пожизненный срок, а при максимуме можно с уверенностью предположить, чем это закончится", - отметил парламентарий.
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По его словам, аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, "не окажись он случайно на территории нашей страны". "Он мечтает вернуться на родину, в США, но понимает, что его там может ожидать - либо пожизненный срок, либо электрический стул. Оба они не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций. Они открыли миру правду", - подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы отметил, что "можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении им Нобелевской премии мира". "Но этого не произошло. Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду", - считает он.
Володин заметил, что Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. "Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям власти тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании - осужденные и гонимые", - указал он.
Со своей стороны спикер ГД гарантировал, что займется изучением материалов о судьбах людей, "которые пострадали за защиту прав граждан от власти этих государств".
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