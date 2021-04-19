https://ria.ru/20210419/volodin-1728874077.html

Володин предложил Западу озаботиться судьбой Ассанжа и Сноудена

Володин предложил Западу озаботиться судьбой Ассанжа и Сноудена

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США, а также западным политикам и деятелям культуры озаботиться судьбой Джулиана Ассанжа и Эдварда... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:02

2021-04-19T09:02

2021-04-19T09:02

россия

эдвард сноуден

джулиан ассанж

вячеслав володин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:80:1728:1052_1920x0_80_0_0_1973fe5450452ca95ed341d6ee8b3dc9.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США, а также западным политикам и деятелям культуры озаботиться судьбой Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России."В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена", - написал Володин в своем Telegram -канале в понедельник.Спикер ГД заметил, что Ассанж и Сноуден действовали "в интересах граждан всего мира - обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека"."Сегодня Ассанж после долгих лет изоляции находится в тюрьме, и неизвестно, что с ним сейчас происходит. К нему не пускают правозащитников, несмотря на то, что многие хотели бы ему помочь. Нам не известно состояние его здоровья. Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл. Ему грозит как минимум пожизненный срок, а при максимуме можно с уверенностью предположить, чем это закончится", - отметил парламентарий.По его словам, аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, "не окажись он случайно на территории нашей страны". "Он мечтает вернуться на родину, в США, но понимает, что его там может ожидать - либо пожизненный срок, либо электрический стул. Оба они не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций. Они открыли миру правду", - подчеркнул Володин.Председатель Госдумы отметил, что "можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении им Нобелевской премии мира". "Но этого не произошло. Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду", - считает он.Володин заметил, что Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. "Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям власти тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании - осужденные и гонимые", - указал он.Со своей стороны спикер ГД гарантировал, что займется изучением материалов о судьбах людей, "которые пострадали за защиту прав граждан от власти этих государств".

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/snouden-1601785953.html

https://ria.ru/20210203/napominanie-1595846119.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эдвард сноуден, джулиан ассанж, вячеслав володин, сша, политика