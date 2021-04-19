Боррель назвал развертывание российских сил около Украины беспрецедентным
17:10 19.04.2021 (обновлено: 20:18 19.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что около украинских границ продолжается "самое массивное развертывание" российских сил, с которым сталкивались в ЕС.
По его словам, туда прибывает техника, появляются полевые госпитали. При этом Боррель указал, что не может сказать, откуда у него эта информация. Он добавил, что, по данным Евросоюза, "у границ с Украиной и в Крыму находятся порядка 150 тысяч военных".
"Когда развертываются силы, мы не защищены от неожиданностей. Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут", — заметил он на брифинге после видеоконференции глав МИД ЕС.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.
В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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