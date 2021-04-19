https://ria.ru/20210419/voennye-1728972706.html

Боррель назвал развертывание российских сил около Украины беспрецедентным

Боррель назвал развертывание российских сил около Украины беспрецедентным

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что около украинских границ продолжается "самое массивное развертывание" российских сил, с... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:10

2021-04-19T17:10

2021-04-19T20:18

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что около украинских границ продолжается "самое массивное развертывание" российских сил, с которым сталкивались в ЕС.По его словам, туда прибывает техника, появляются полевые госпитали. При этом Боррель указал, что не может сказать, откуда у него эта информация. Он добавил, что, по данным Евросоюза, "у границ с Украиной и в Крыму находятся порядка 150 тысяч военных"."Когда развертываются силы, мы не защищены от неожиданностей. Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут", — заметил он на брифинге после видеоконференции глав МИД ЕС.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210419/vtorzhenie-1728963815.html

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603807399.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, украина, в мире