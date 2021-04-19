https://ria.ru/20210419/voda-1728889989.html

Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты

Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты

Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:57

2021-04-19T10:57

2021-04-19T11:37

россия

алушта

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a896f3a3bf16027a150d295799e68e51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды, введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.Ранее глава администрации города Галина Огнева сообщила о сокращении времени подачи воды в Алуштинском регионе Крыма для населения до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето."На сегодняшний день на территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением… График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - сказала Маслова.Объем воды в основанном для снабжения города Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 18% полезного объема – 2,3 миллиона кубометров. За неделю в него поступило порядка 250 тысяч кубометров воды, сообщила Маслова. Она добавила, что о мерах для стабилизации ситуации с водоснабжением в Алуштинском регионе будет сегодня доложено главе Крыма."Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%. В Аянском - 86%, это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 миллионов кубометров… Этого запаса при существующем минимальном потреблении хватит на восемь месяцев", - сказала Маслова.За неделю во все три водохранилища поступило 2 миллиона кубометров, расход составил 300 тысяч кубометров, сказала вице-премьер. При этом ежесуточно Симферополь потребляет до 120 тысяч кубометров воды, в основном из артезианских источников. Полный объем Симферопольского водохранилища составляет 36 миллионов кубометров, Партизанского – 34, Аянского – около 4 миллионов. Все три водоема используются для накопления воды для нужд столицы Крыма.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html

https://ria.ru/20210326/voda-1603040107.html

россия

алушта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алушта, республика крым