https://ria.ru/20210419/voda-1728889989.html
Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты
Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты
Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:57
2021-04-19T10:57
2021-04-19T11:37
россия
алушта
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a896f3a3bf16027a150d295799e68e51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды, введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.Ранее глава администрации города Галина Огнева сообщила о сокращении времени подачи воды в Алуштинском регионе Крыма для населения до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето."На сегодняшний день на территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением… График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - сказала Маслова.Объем воды в основанном для снабжения города Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 18% полезного объема – 2,3 миллиона кубометров. За неделю в него поступило порядка 250 тысяч кубометров воды, сообщила Маслова. Она добавила, что о мерах для стабилизации ситуации с водоснабжением в Алуштинском регионе будет сегодня доложено главе Крыма."Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%. В Аянском - 86%, это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 миллионов кубометров… Этого запаса при существующем минимальном потреблении хватит на восемь месяцев", - сказала Маслова.За неделю во все три водохранилища поступило 2 миллиона кубометров, расход составил 300 тысяч кубометров, сказала вице-премьер. При этом ежесуточно Симферополь потребляет до 120 тысяч кубометров воды, в основном из артезианских источников. Полный объем Симферопольского водохранилища составляет 36 миллионов кубометров, Партизанского – 34, Аянского – около 4 миллионов. Все три водоема используются для накопления воды для нужд столицы Крыма.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html
https://ria.ru/20210326/voda-1603040107.html
россия
алушта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c522ca1b733ba993e2b51677bb17e38b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алушта, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды, введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.
Ранее глава администрации города Галина Огнева сообщила о сокращении времени подачи воды в Алуштинском регионе Крыма для населения до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето.
"На сегодняшний день на территории Алушты
сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением… График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - сказала Маслова.
Объем воды в основанном для снабжения города Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 18% полезного объема – 2,3 миллиона кубометров. За неделю в него поступило порядка 250 тысяч кубометров воды, сообщила Маслова. Она добавила, что о мерах для стабилизации ситуации с водоснабжением в Алуштинском регионе будет сегодня доложено главе Крыма.
"Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%. В Аянском - 86%, это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 миллионов кубометров… Этого запаса при существующем минимальном потреблении хватит на восемь месяцев", - сказала Маслова.
За неделю во все три водохранилища поступило 2 миллиона кубометров, расход составил 300 тысяч кубометров, сказала вице-премьер. При этом ежесуточно Симферополь потребляет до 120 тысяч кубометров воды, в основном из артезианских источников. Полный объем Симферопольского водохранилища составляет 36 миллионов кубометров, Партизанского – 34, Аянского – около 4 миллионов. Все три водоема используются для накопления воды для нужд столицы Крыма.
Украина
ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма
в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе
, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.