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Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты
Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты
Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:57
2021-04-19T11:37
россия
алушта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды, введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.Ранее глава администрации города Галина Огнева сообщила о сокращении времени подачи воды в Алуштинском регионе Крыма для населения до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето."На сегодняшний день на территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением… График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - сказала Маслова.Объем воды в основанном для снабжения города Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 18% полезного объема – 2,3 миллиона кубометров. За неделю в него поступило порядка 250 тысяч кубометров воды, сообщила Маслова. Она добавила, что о мерах для стабилизации ситуации с водоснабжением в Алуштинском регионе будет сегодня доложено главе Крыма."Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%. В Аянском - 86%, это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 миллионов кубометров… Этого запаса при существующем минимальном потреблении хватит на восемь месяцев", - сказала Маслова.За неделю во все три водохранилища поступило 2 миллиона кубометров, расход составил 300 тысяч кубометров, сказала вице-премьер. При этом ежесуточно Симферополь потребляет до 120 тысяч кубометров воды, в основном из артезианских источников. Полный объем Симферопольского водохранилища составляет 36 миллионов кубометров, Партизанского – 34, Аянского – около 4 миллионов. Все три водоема используются для накопления воды для нужд столицы Крыма.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html
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россия, алушта, республика крым

Власти Крыма заявили о проблеме водоснабжения Алушты

10:57 19.04.2021 (обновлено: 11:37 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с водоснабжением на данный момент сложилась в крымской Алуште, где в основном водохранилище накоплено 18% полезного объема воды, введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.
Ранее глава администрации города Галина Огнева сообщила о сокращении времени подачи воды в Алуштинском регионе Крыма для населения до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето.
"На сегодняшний день на территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением… График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - сказала Маслова.
Объем воды в основанном для снабжения города Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 18% полезного объема – 2,3 миллиона кубометров. За неделю в него поступило порядка 250 тысяч кубометров воды, сообщила Маслова. Она добавила, что о мерах для стабилизации ситуации с водоснабжением в Алуштинском регионе будет сегодня доложено главе Крыма.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 05:43
В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма
"Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%. В Аянском - 86%, это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 миллионов кубометров… Этого запаса при существующем минимальном потреблении хватит на восемь месяцев", - сказала Маслова.
За неделю во все три водохранилища поступило 2 миллиона кубометров, расход составил 300 тысяч кубометров, сказала вице-премьер. При этом ежесуточно Симферополь потребляет до 120 тысяч кубометров воды, в основном из артезианских источников. Полный объем Симферопольского водохранилища составляет 36 миллионов кубометров, Партизанского – 34, Аянского – около 4 миллионов. Все три водоема используются для накопления воды для нужд столицы Крыма.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Кравчук назвал условие подачи воды в Крым c Украины
 
РоссияАлуштаРеспублика Крым
 
 
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