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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210419/vks-1729013725.html
ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии
Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T22:27
2021-04-20T00:39
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война в сирии
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств", - сказал он на брифинге.После подтверждения данных о местонахождении данных объектов по ним нанесли авиаудары самолеты ВКС."В результате... уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - добавил Карпов.
https://ria.ru/20210419/boeviki-1729012374.html
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пальмира, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире

ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии

22:27 19.04.2021 (обновлено: 00:39 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств", - сказал он на брифинге.
После подтверждения данных о местонахождении данных объектов по ним нанесли авиаудары самолеты ВКС.
"В результате... уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - добавил Карпов.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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