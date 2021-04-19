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ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии
Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T22:27
2021-04-19T22:27
2021-04-20T00:39
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств", - сказал он на брифинге.После подтверждения данных о местонахождении данных объектов по ним нанесли авиаудары самолеты ВКС."В результате... уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - добавил Карпов.
https://ria.ru/20210419/boeviki-1729012374.html
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пальмира, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Самолеты российских ВКС
нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры
, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии
контр-адмирал Александр Карпов.
"По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств", - сказал он на брифинге.
После подтверждения данных о местонахождении данных объектов по ним нанесли авиаудары самолеты ВКС.
"В результате... уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - добавил Карпов.