https://ria.ru/20210419/vks-1729013725.html

ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии

Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-19T22:27

2021-04-19T22:27

2021-04-20T00:39

пальмира

война в сирии

россия

воздушно-космические силы россии

сирия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."По поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств", - сказал он на брифинге.После подтверждения данных о местонахождении данных объектов по ним нанесли авиаудары самолеты ВКС."В результате... уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - добавил Карпов.

https://ria.ru/20210419/boeviki-1729012374.html

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пальмира, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире