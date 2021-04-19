https://ria.ru/20210419/virusy-1728946289.html

Эксперт оценил возможность зарождения смертоносных вирусов в человеке

Эксперт оценил возможность зарождения смертоносных вирусов в человеке

Канадский ученый-биохимик опубликовал на сайте препринтов Preprints исследование, посвященное эволюции бактерий и вирусов. Автор предполагает, что в ближайшие... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:07

2021-04-19T15:07

2021-04-19T15:07

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597892355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e54a5b248298358a0d782d5b7903314b.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Канадский ученый-биохимик опубликовал на сайте препринтов Preprints исследование, посвященное эволюции бактерий и вирусов. Автор предполагает, что в ближайшие 50-100 лет в организме человека могут появиться смертоносные вирусы, способные вызвать новые пандемии, а при худшем варианте развития событий — даже привести к вымиранию человека как природного вида. В своей работе профессор Элефтериос Диамандис, глава лаборатории клинической биохимии Университета Торонто и руководитель отдела клинической биохимии больницы Mount Sinai в Торонто, утверждает, что климатические изменения могут привести к появлению новых, опасных для человека патогенов не только во внешнем мире, но и внутри нашего собственного микробиома. При этом внутренние вирусы могут оказаться существенно более опасными, чем внешние.Известно, что человеческий организм состоит из клеток, формирующих ткани и органы. В то же время внутри нас живет множество микроорганизмов. Только в желудке человека постоянно обитают около 50 триллионов бактерий, что примерно в 1,3 раза больше, чем суммарное количество всех человеческих клеток. Среди них есть бактерии полезные и вредные, и любое изменение в окружающей среде или структуре питания может вызвать сдвиг этого баланса с непредсказуемыми последствиями, так как эти бактерии влияют на все функциональные органы человека, включая мозг.Кроме того, кишечные бактерии имеют свои вирусы, которые не убивают бактерии сразу, а встраиваются в бактериальный геном и могут оставаться латентными в течение долгого времени, пока под действием каких-то факторов не произойдет их реактивация или мутация с превращением в патогенную форму. Иногда бактерии используют эти вирусы для борьбы с другими бактериями. Но часто более вирулентные штаммы распространяются за пределы кишечника, попадают в другие органы или кровоток и вызывают вирусные заболевания.По мнению ученых, именно такой процесс, только в организме летучей мыши или другого животного привел к появлению нового коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Сейчас этот вирус продолжает эволюционировать уже внутри человека. В настоящее время известно несколько мутаций, которые делают вирус более заразным и устойчивым к иммунным ответам, а также усиливают его способность заражать клетки.Есть данные, что SARS-CoV-2 также влияет на мозг, проникая в него через обонятельный тракт или через путь ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Следствие этого —потеря обоняния и вкуса, а также другие неврологические эффекты. "Поскольку пандемия COVID-19 в настоящее время контролируется с помощью различных мер изоляции, лечения и вакцин, стало ясно, что наш нынешний образ жизни и социальные функции неустойчивы в долгосрочной перспективе, — пишет Диамандис. — Есть ли какие-либо доказательства того, что в ближайшем будущем нас могут поразить еще более серьезные пандемии, которые могут угрожать существованию человечества? Ответ однозначный: да. Необязательно заразиться вирусами летучих мышей или других экзотических животных, обитающих в глухих лесах, чтобы оказаться в опасности. Достоверные научные данные показывают, что микробиота кишечника человека содержит миллиарды вирусов, которые способны влиять на функции жизненно важных органов".В работе автор рассматривает гипотетический сценарий, при котором кишечные бактерии внезапно начинают продуцировать вирусные белки, вирионы распространяются по телу и передаются от человека к человеку. "Развитие патогенных вариантов вирусов вызовут новые пандемии с такими симптомами, как слепота, респираторная, печеночная, сердечная и почечная недостаточность. Они могут привести к полному упадку нашей цивилизации и, возможно, к вымиранию человечества", — заключает ученый.

https://ria.ru/20210419/kovid-1728913112.html

https://ria.ru/20210416/kurkumin-1728621166.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, канада