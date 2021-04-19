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В МИД рассказали о вербовке россиян при приеме на работу в посольство США
В МИД рассказали о вербовке россиян при приеме на работу в посольство США
Прием США россиян на работу в американское посольство - это элемент вербовочной работы, теперь такой возможности у них не будет, заявила официальный... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:46
2021-04-19T13:46
россия
мария захарова
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прием США россиян на работу в американское посольство - это элемент вербовочной работы, теперь такой возможности у них не будет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Так или иначе, люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими "работы" зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат. Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство - нет", - добавила она.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.После Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728650572.html
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россия, мария захарова, москва, сша, в мире

В МИД рассказали о вербовке россиян при приеме на работу в посольство США

13:46 19.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прием США россиян на работу в американское посольство - это элемент вербовочной работы, теперь такой возможности у них не будет, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Табличка на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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В посольстве США отреагировали на ответные санкции России
"Так или иначе, люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими "работы" зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат. Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство - нет", - добавила она.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
После Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:41
Случаи высылки дипломатов США и Россией
 
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